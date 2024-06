WWE SmackDown रिजल्ट्स: Roman Reigns को लेकर बड़ा ऐलान, दिग्गज को किया गया लहूलुहान, नए Bloodline मेंबर ने मचाई तबाही

WWE SmackDown Results: WWE SmackDown का इस हफ्ते का एपिसोड अब समाप्त हो चुका है। स्मैकडाउन (SmackDown) के इस एपिसोड में रोमन रेंस (Roman Reigns) को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। वहीं, नए ब्लडलाइन मेंबर ने डेब्यू करते हुए तबाही मचाई। साथ ही, सीएम पंक (CM Punk) शो में लहूलुहान हो गए। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE SmackDown की शुरूआत में सीएम पंक का सैगमेंट

- सीएम पंक ने SmackDown के जरिए अपने होमटाउन शिकागो में नज़र आने को लेकर खुशी जताई। पंक ने कहा कि यहां आने के बाद उनपर प्रेशर होता है। उन्होंने आगे कहा कि अपने लोगों के सामने चैंपियन बनने का दावा करना किसी दवाब से कम नहीं होता। सीएम ने बताया कि वो एंट्री करने से पहले बैकस्टेज सोचते हैं कि वो क्या दवाब झेल पाएंगे। बेस्ट इन द वर्ल्ड ने कहा कि उन्होंने साल 2011 में होमटाउन क्राउड के सामने चैंपियन बनने का वादा किया था और वो अपने वादे पर खरे उतरे थे। सीएम पंक ने Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर की हार का कारण बनने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें बताया गया था कि उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी और उनकी हरकत लोगों को पसंद नहीं आएगी। पंक ने याद दिलाया कि ड्रू ने चोटिल होने के बावजूद उनपर हमला किया था और शिकागो में उनपर अटैक किया था। सीएम ने कहा कि उन्हें नहीं लगा था कि वो मैकइंटायर के करियर को इतनी आसानी से बर्बाद कर देंगे। दिग्गज ने स्कॉटिश वॉरियर के WWE छोड़ने का जिक्र करके कहा कि वो दवाब झेल नहीं पाए। जल्द ही, पॉल हेमन ने दखल देते हुए सीएम पंक की तारीफ की और उन्होंने याद दिलाया कि हॉल ऑफ फेमस शो के दौरान पंक उनके बच्चों के पास बैठे थे। हेमन ने आगे कहा कि वो रोमन रेंस के वाइजमैन हैं लेकिन इसके साथ ही सीएम के अच्छे दोस्त हैं। पॉल ने बताया कि उन्हें बड़े कारण से बाहर आना पड़ा है। इसके जवाब में सीएम पंक ने कहा कि सिर्फ पॉल हेमन उनके शो को हाइजैक कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों गले मिलते हुए दिखाई दिए। हेमन ने बताया कि सोलो सिकोआ को यह सुनकर गुस्सा आ गया कि शिकागो सीएम पंक का शहर है और सिकोआ हर शहर को अपना बनाना चाहते हैं।

पॉल हेमन ने पंक को चेतावनी देते हुए शो से जाने की सलाह दी और कहा कि उनपर ब्लडलाइन द्वारा हमला हो सकता है। जल्द ही, ब्लडलाइन की एंट्री हुई और सोलो सिकोआ ने कहा कि अगर बेस्ट इन द वर्ल्ड उनके शो और शहर में उन्हें लेकर सम्मान नहीं जताते हैं तो वो उनका बुरा हाल कर देंगे। सीएम पंक ने पॉल हेमन से पूछा कि वो क्या चाहते हैं तो हेमन ने उन्हें अपने साथ ले जाने को कहा। इसके बाद पंक ने रोमन रेंस और द उसोज़ से तुलना करते हुए नए ब्लडलाइन का मजाक उड़ाया। ब्लडलाइन दिग्गज पर हमला करने के लिए रिंग में आ गए और तभी कोडी रोड्स उनकी मदद करने के लिए बेसबॉल बैट्स लेकर आ गए। इस वजह से हील फैक्शन ने पीछे हटने का फैसला किया। कोडी ने रोमन रेंस को हराने का जिक्र किया और कहा कि वो शो में चीज़ों को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद रोड्स vs सोलो सिकोआ मैच बुक कर दिया गया।

- जेड कार्गिल ने बियांका ब्लेयर से Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में लड़ने का जिक्र करके कहा कि वो दोनों जल्द ही विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप रीमैच के लिए चैलेंज करेंगी।

- कोडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को MITB क्वालीफाइंग मैचों पर फोकस करने को कहा। दोनों सुपरस्टार्स कोडी का अकेले ही सोलो सिकोआ का सामना करने को लेकर चिंतित थे लेकिन रोड्स ने कहा कि उनके पास एक प्लान है।

WWE SmackDown में बियांका ब्लेयर vs मीचीन vs चेल्सी ग्रीन (विमेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच)

- बियांका ब्लेयर का ट्रिपल थ्रेट मुकाबले में मीचीन और चेल्सी ग्रीन से सामना हुआ। इस मैच में तीनों सुपरस्टार्स ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी और तीनों ने यह मुकाबला जीतने के लिए अपने बेहतरीन मूव्स का काफी इस्तेमाल किया। अंत में, बियांका ने मैच का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद मीचीन को KOD दिया और ऐसा लगा कि वो यह मैच जीत जाएंगी। हालांकि, तभी चेल्सी ग्रीन ने ब्लेयर को रिंग से बाहर करने के बाद मीचीन को पिन करते हुए मैच जीत लिया और विमेंस Money in the Bank लैडर मुकाबले में जगह बना ली।

विजेता: चेल्सी ग्रीन

- बैकस्टेज ब्लेयर डेवनपोर्ट ने WWE विमेंस चैंपियन बेली से कहा कि वो क्वालीफाइंग मैच जीतने के बाद विमेंस Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल करेंगी और उनपर कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करेंगी।

- सोलो सिकोआ ने बैकस्टेज पॉल हेमन से पूछा कि क्या वो जाना चाहते हैं तो उन्होंने इससे इंकार कर दिया। सोलो ने कहा कि वो टामा टोंगा और टांगा लोआ से रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस से डील करने को लेकर बात करेंगे। सिकोआ ने आगे कहा कि वापस आने के बाद उन्हें पॉल से बात करनी है।

- ग्रेसन वॉलर के इंटरव्यू के दौरान शटर जोर-जोर से बजने लगा। शटर उठने के बाद पता चला कि ड्रू मैकइंटायर ने सीएम पंक को धराशाई कर दिया है।

- ड्रू ने पंक को कंधे पर उठाया और वो उन्हें रैंप पर लेकर आ गए। सीएम पंक बुरी तरह लहूलुहान नज़र आए और इसके बाद उन्हें ऑफिशियल्स रोकने आ गए। इस दौरान मैकइंटायर की ऑफिशियल्स से झड़प हुई और उन्होंने निक एल्डिस को धक्का दे दिया। सीएम को स्ट्रेचर से एंबुलेंस तक ले जाया गया और उन्हें वहां से हॉस्पिटल भेज दिया गया।

WWE SmackDown में रैंडी ऑर्टन vs टामा टोंगा vs कार्मेलो हेज (मेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच)

- मेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मुकाबले में जगह बनाने के लिए रैंडी ऑर्टन vs टामा टोंगा vs कार्मेलो हेज का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला। यह जबरदस्त मुकाबला साबित हुआ और इस मैच में तीनों सुपरस्टार्स ने एक-दूसरे का बुरा हाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खासकर रैंडी ने अपने प्रतिद्वंदियों को डॉमिनेट किया। इस मुकाबले के अंतिम पलों में टांगा लोआ का दखल देखने को मिला और केविन ओवेंस ने आकर उनपर अटैक कर दिया। ऑर्टन ने टामा टोंगा को रिंग के बाहर किया। इसके बाद कार्मेलो हेज ने वाइपर को रोलअप के जरिए पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: कार्मेलो हेज

WWE SmackDown में एलए नाइट का सैगमेंट

- एलए नाइट ने लोगन पॉल को बाहर आने के लिए ललकारा लेकिन वो बाहर नहीं आए। नाइट ने याद दिलाया कि उन्होंने कुछ हफ्ते पहले यूएस चैंपियनशिप मैच की मांग की थी। जल्द ही, एलए ने बताया कि अगले हफ्ते उनका Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच में लोगन और सैंटोस इस्कोबार से सामना होगा। मेगास्टार ने यह मैच जीतकर मेंस Money in the Bank लैडर मुकाबले में क्वालीफाई करने और इसे जीतने का दावा किया। जल्द ही, सैंटोस इस्कोबार ने सैगमेंट में दखल दिया और उन्होंने रिंग में आने के बाद एलए नाइट पर हमला करना चाहा लेकिन नाइट ने खुद को बचाने के बाद इस्कोबार को BFT दे दिया। इसके बाद लोगन पॉल ने पीछे से आकर एलए पर हमला कर दिया और उन्हें वन लकी पंच लगा दिया।

WWE SmackDown में केविन ओवेंस vs एंड्राडे vs ग्रेसन वॉलर (मेंस Money in the Bank क्वालीफाइंग मैच)

- यह मुकाबला शुरू होने से पहले ही ब्लडलाइन ने केविन ओवेंस पर हमला कर दिया। जल्द ही, रैंडी ऑर्टन ने आकर हील फैक्शन को भगाया। इसके बाद ओवेंस लंगड़ाते हुए रिंग की तरफ आगे बढ़े। केविन ने शुरूआत में थोड़ा संघर्ष जरूर किया लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को तगड़ी फाइट दी। एंड्राडे और ग्रेसन वॉलर ने भी यह मुकाबला जीतने के लिए अपना सबकुछ झोंक दिया और इस वजह से यह एक बेहतरीन मुकाबला साबित हुआ। अंत में, केविन ओवेंस ने एंड्राडे को स्टनर लगाकर मैच जीतना चाहा लेकिन ग्रेसन वॉलर ने केविन को रिंग के बाहर खींच लिया। इसके बाद वॉलर ने रिंग में आकर एंड्राडे को अपना फिनिशर देना चाहा लेकिन पूर्व AEW सुपरस्टार ने ग्रेसन को द मैसेज मूव देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: एंड्राडे

- बैकस्टेज पॉल हेमन ने सोलो सिकोआ को बताया कि रोमन रेंस को सीएम पंक से कोई परेशानी नहीं है और कहा कि रोमन ने सोलो को कोडी रोड्स से दूर रहने को कहा था। जल्द ही, सोलो ने कहा कि रोमन रेंस की वापसी नहीं होगी। यह सुनकर पॉल हैरान रह गए और सिकोआ उन्हें सॉरी कहकर अपने मैच के लिए चले गए।

WWE SmackDown के मेन इवेंट में कोडी रोड्स vs सोलो सिकोआ

- मैच शुरू होने के बाद दोनों सुपरस्टार्स ने एक-दूसरे पर अटैक कर दिया। जल्द ही, कोडी रोड्स ने सोलो सिकोआ की स्टील स्टेप्स से टक्कर कराई और रिंग में आकर उन्हें क्रॉस रोड्स देना चाहा लेकिन तभी ब्लडलाइन ने आकर कोडी पर हमला कर दिया। इस वजह से मुकाबले का DQ के जरिए अंत हो गया। इसके बाद रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस वहां अमेरिकन नाईटमेयर की मदद करने आ गए। बेबीफेस स्टार्स ने ब्लडलाइन का बुरा हाल करने के बाद सोलो सिकोआ पर अपना ध्यान फोकस किया। जल्द ही, सोलो हंसने लगे। इसके बाद जैकब फाटू ने चौंकाने वाला डेब्यू करते हुए बेबीफेस सुपरस्टार्स पर हमला कर दिया। उन्होंने केविन ओवेंस को स्टील स्टेप्स पर समोअन ड्रॉप दिया और रैंडी ऑर्टन की बैरिकेड से टक्कर करा दी। इसके बाद जैकब की कोडी रोड्स से फाइट हुई और उन्होंने कोडी को एप्रन पर पटका। जल्द ही, फाटू ने रोड्स को कमेंट्री टेबल पर लिटाने के बाद उनपर स्प्लैश लगाकर उनकी हालत खराब कर दी।

विजेता: कोडी रोड्स की DQ के जरिए जीत

