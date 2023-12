WWE SmackDown रिजल्ट्स: मेन इवेंट में हुए मैच में Roman Reigns के दखल के बाद मचा जबरदस्त बवाल, बहुत बड़े ट्रिपल थ्रेट मुकाबले का हुआ ऐलान 

SmackDown: WWE SmackDown का इस हफ्ते बेहतरीन एपिसोड देखने को मिला। मेन इवेंट में एजे स्टाइल्स (Aj Styles) vs सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) के मैच में रोमन रेंस (Roman Reigns) के दखल के बाद जमकर बवाल देखने को मिला। इसके अलावा अगले हफ्ते स्मैकडाउन (SmackDown) के एपिसोड के लिए बहुत बड़े ट्रिपल थ्रेट मैच का आयोजन किया गया। आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE SmackDown के रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।

WWE SmackDown की शुरूआत में Aj Styles का सैगमेंट

- एजे स्टाइल्स ने प्रोमो देते हुए कहा कि रैंडी ऑर्टन Royal Rumble में रोमन रेंस के खिलाफ मैच चाहते हैं और एलए नाइट को रेंस के खिलाफ रीमैच चाहिए। स्टाइल्स ने आगे कहा कि उन्हें इन दो सुपरस्टार्स की कोई परवाह नहीं है और उन्हें केवल ट्राइबल चीफ के खिलाफ मैच लड़ने से मतलब है। जल्द ही, एलए नाइट ने सैगमेंट में दखल देते हुए पिछले हफ्ते उनपर एजे स्टाइल्स द्वारा किए हमले का जिक्र किया और कहा कि वो सबसे पहले इस चीज़ का फिनॉमिनल वन से बदला लेना चाहते हैं। स्टाइल्स ने याद दिलाया कि किस तरह नाइट को उनकी जगह जॉन सीना के साथ मिलकर टैग टीम मैच लड़ने का मौका और रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल मैच मिला था। एजे ने आगे कहा कि वो उनके रास्ते में आने वाले शख्स का बुरा हाल कर देंगे। इसके बाद रैंडी ऑर्टन का सैगमेंट में दखल देखने को मिला। ऑर्टन ने कहा कि उन्हें रोमन रेंस की वजह से डेढ़ साल तक अपने दूसरे घर WWE से दूर रहना पड़ा और वो इस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं। इसके बाद एलए नाइट ने याद दिलाया कि ऑर्टन & स्टाइल्स के ठीक विपरीत ब्लडलाइन उनका बुरा हाल नहीं कर पाए। जल्द ही, जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने सैगमेंट में दखल देते हुए SmackDown के New Year's Revolution स्पेशल एपिसोड में रैंडी ऑर्टन vs एलए नाइट vs एजे स्टाइल्स मैच होने का ऐलान किया और इस मैच के विजेता को Royal Rumble 2024 में रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच मिलेगा। स्टाइल्स ने बताया कि उनका शो में सोलो सिकोआ के खिलाफ मैच होना है और वो उनके मैच में दखल देने वाले शख्स का बुरा हाल कर देंगे।

WWE SmackDown में बियांका ब्लेयर, ज़ेलिना वेगा, शॉट्ज़ी & मिचीन vs डैमेज कंट्रोल (हॉलीडे हैवॉक मैच)

- बेबीफेस टीम का हॉलीडे हैवॉक मैच में डैमेज कंट्रोल से सामना हुआ और इस मुकाबले की शुरूआत ब्रॉल के जरिए हुई। बियांका ब्लेयर ने इयो स्काई को डोमिनेट किया। जल्द ही, उन्हें सुपलेक्स देकर पिन किया और बेली ने आकर पिन रोका। इस पूरे मुकाबले में ये दोनों टीमें एक-दूसरे का बुरा हाल करती हुई दिखाई दीं और हथियारों का जमकर इस्तेमाल देखने को मिला। अंत में, बड़े बॉक्स के अंदर से आईला डौन & एल्बा फायर निकली और उन्होंने बेली & इयो स्काई पर अटैक कर दिया। जल्द ही, बियांका ब्लेयर ने बेली को KOD हिट किया और इयो ने बियांका को जीनियस ऑफ स्काई मूव दिया। इसके बाद मिचीन ने स्काई को टेबल पर सेंटन देने के बाद उन्हें पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी।

विजेता: बियांका ब्लेयर, मिचीन, शॉट्ज़ी, जेलिना वेगा।

- बैकस्टेज रोमन रेंस ने पॉल हेमन को SmackDown के जनरल मैनेजर निक एल्डिस को उनके पास भेजने के लिए कहा।

WWE SmackDown में ड्रैगन ली vs बुच (NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप मैच)

- ड्रैगन ली ने बुच के खिलाफ मैच में अपना NXT नॉर्थ अमेरिकन टाइटल डिफेंड किया। बुच ने इस मुकाबले में ली को अच्छी फाइट दी और चैंपियन के हाथ को निशाना बनाने के अलावा उन्हें चॉप्स, सुपलेक्स जैसे मूव्स देते हुए दिखाई दिए। अंत में, बुच ने ड्रैगन ली को अपना फिनिशर देना चाहा लेकिन ली ने इस मूव को काउंटर किया और अपने प्रतिद्वंदी को ऑपरेशन ड्रैगन ली देकर पिन करते हुए अपना टाइटल रन जारी रखा।

विजेता: ड्रैगन ली।

- बैकस्टेज रोमन रेंस ने निक एल्डिस ने ट्रिपल थ्रेट नंबर वन कंटेंडर्स मैच और एजे स्टाइल्स vs सोलो सिकोआ मैच का जिक्र किया और निक को कहा कि उन्हें मैच बुक करने से पहले उनसे पूछना चाहिए। जल्द ही, एल्डिस ने कहा कि जनरल मैनेजर होने की वजह से ये फैसले लेने के लिए उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जनरल मैनेजर ने सोलो सिकोआ की जॉन सीना के ऊपर जीत और रैंडी ऑर्टन vs एजे स्टाइल्स vs एलए नाइट मैच के जरिए रोमन को नया चैलेंजर मिलने को लेकर बात की।

WWE SmackDown में केविन ओवेंस vs कार्मेलो हेज (यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट सेमीफाइनल मैच)

- केविन ओवेंस और कार्मेलो हेज मैच शुरू होने के बाद एक-दूसरे को अपनी पकड़ में जकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। जल्द ही, ओवेंस ने हेज को सेंटन देने की नाकाम कोशिश की और NXT सुपरस्टार ने उन्हें ड्रॉपकिक देकर धराशाई किया। इसके बाद केविन ने कार्मेलो पर पंच और चॉप्स की बरसात कर दी और जल्द ही, पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन को अपने प्रतिद्वंदी को सेंटन देने में कामयाबी मिल गई। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच यह जबरदस्त मुकाबला काफी समय तक जारी रहा और अंत में केविन ओवेंस ने खुद को कार्मेलो हेज के मूव से बचाने के बाद उन्हें पॉप अप पॉवरबॉम्ब दे दिया। जल्द ही, ओवेंस ने हेज को स्वॉटन बॉम्ब देने के बाद उन्हें स्टनर देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया।

विजेता: केविन ओवेंस।

- एजे स्टाइल्स बैकस्टेज द ओसी मेंबर्स से मिलने के बाद नाखुश दिखाई दिए।

WWE SmackDown में सैंटोस इस्कोबार vs बॉबी लैश्ले (यूएस चैंपियनशिप टूर्नामेंट सेमीफाइनल मैच)

- मैच शुरू होते ही बॉबी लैश्ले ने सैंटोस इस्कोबार के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनकी हालत खराब कर दी। जल्द ही, सैंटोस ने लैश्ले पर कंट्रोल हासिल करने के लिए रोप्स की मदद ली लेकिन इस चीज़ में उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। थोड़ी देर बाद इस्कोबार ने बॉबी पर डाइव लगाई और द अलमाइटी को पैर में थोड़ी चोट लग गई। लैश्ले किसी तरह 10 काउंट से पहले रिंग में आने में कामयाब रहे लेकिन उनके रिंग में आने के बाद पूर्व LWO मेंबर ने उनके पैर को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद बॉबी लैश्ले धीरे-धीरे मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। अंत में, मास्क पहने कुछ शख्स ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर अटैक कर दिया। इससे लैश्ले का मैच से ध्यान हट गया और सैंटोस इस्कोबार ने उन्हें रोलअप के जरिए पिन करते हुए बड़ी जीत दर्ज की। मुकाबले के बाद पता चला कि वो दोनों हम्बर्टो कारिलो और एंजल गार्जा हैं।

विजेता: सैंटोस इस्कोबार।

- प्रिटी डेडली बैकस्टेज बुच का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए। इससे गुस्सा होकर बुच ने हील स्टार्स पर हमला कर दिया। जल्द ही, जनरल मैनेजर वहां आ गए और उन्होंने नए साल पर SmackDown के खास एपिसोड में प्रिटी डेडली के खिलाफ मैच लड़ने के लिए पार्टनर ढूढ़ने के लिए कहा।

WWE SmackDown के मेन इवेंट में एजे स्टाइल्स vs सोलो सिकोआ

- एजे स्टाइल्स ने सोलो सिकोआ पर कंट्रोल हासिल करना चाहा लेकिन सोलो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जल्द ही, एजे ने अपना खतरनाक रूप दिखाते हुए सिकोआ को कई चॉप्स दिए और उन्हें स्लाइडिंग नी हिट किया। थोड़ी देर बाद स्टाइल्स ने एंफोर्सर को एक बार फिर स्लाइडिंग नी दिया और उनपर डाइव लगा दी। एक वक्त सोलो सिकोआ मैच में पूरी तरह पूर्व WWE चैंपियन पर हावी हो गए थे लेकिन OC लीडर एक बार फिर मैच में वापसी करने में कामयाब रहे। अंत में, एजे स्टाइल्स ने सोलो सिकोआ को फिनॉमिनल फोरआर्म दिया लेकिन सोलो रिंग के बाहर हो गए। तभी रोमन रेंस ने रिंग में आकर स्टाइल्स पर अटैक किया और मैच का DQ के जरिए अंत हो गया। इसके बाद ट्राइबल चीफ ने एजे को कंधे पर उठाया लेकिन बेबीफेस सुपरस्टार ने फाइट बैक करते हुए उनपर किक जड़ दी। जल्द ही, ब्लडलाइन ने फिनॉमिनल वन पर जबरदस्त हमला कर दिया और उनकी मदद करने रैंडी ऑर्टन आ गए। इसके बाद जिमी उसो और एलए नाइट भी वहां आ गए। नाइट ने वहां आने के बाद बेबीफेस स्टार्स के साथ मिलकर रिंग खाली किया। जल्द ही, रिंग में बेबीफेस स्टार्स के बीच ब्रॉल की शुरूआत हो गई और ब्लडलाइन रिंग के बाहर से इस चीज़ पर नज़र बनाए हुए थे। इस ब्रॉल के अंत में नाइट का पलड़ा भारी रहा।

विजेता- एजे स्टाइल्स की DQ के जरिए जीत हुई।