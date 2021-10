WWE SmackDown रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स: 8 अक्टूबर 2021

WWE स्मैकडाउन (SmackDown) के इस हफ्ते के एपिसोड से काफी ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि किंग ऑफ द रिंग (King of the Ring) और क्वीन ऑफ द रिंग (Queen of the Ring) टूर्नामेंट के पहले राउंड के मुकाबले होने थे। हालांकि विमेंस डिवीजन की बुकिंग ने सभी को काफी ज्यादा निराश किया।

King of the Ring टूर्नामेंट के दो मुकाबले देखने को मिले। सैमी जेन vs रे मिस्टीरियो और फिन बैलर vs सिजेरो के बीच पहले राउंड के मुकाबले हुए। इसके अलावा Queen Of the Ring के भी दो मुकाबले SmackDown में हुए। कार्मेला vs लिव मॉर्गन और जेलिना वेगा vs टोनी स्टॉर्म के बीच पहले राउंड के मैच हुए।

अब अगले हफ्ते SmackDown में King of the Ring और Queen of the Ring के सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। इसके अलावा SmackDown में रोमन रेंस का भी प्रोमो देखने को मिला, उन्होंने पॉल हेमन के जरिए Crown Jewel में होने वाले मैच को लेकर ब्रॉक लैसनर को कड़ा संदेश भी किया। अब अगले हफ्ते ब्रॉक लैसनर SmackDown में वापसी करेंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरह जवाब देते हैं।

फैंस की ख्वाइश भी SmackDown में आखिरकार पूरी हुई और अगले हफ्ते सोन्या डेविल अगस्त 2020 के बाद अपना पहला मैच लड़ने वाली हैं। इसके अलावा SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए हुए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में भी जबरदस्त बवाल देखने को मिला। SmackDown के मेन इवेंट में सैथ रॉलिंस ने ऐज से अपने चैलेंज का जवाब मांगा। इस बीच ऐज ने वापसी करते हुए रॉलिंस की हालत खराब कर दी और उन्हें खतरनाक मैच के लिए चैलेंज भी किया।

आइए नजर डालते हैं WWE SmackDown के रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स पर:

#) SmackDown की शुरुआत Crown Jewel में होने वाले विमेंस चैंपियनशिप मैच की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से हुई। इस सैगमेंट के दौरान सभी सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के ऊपर निशाना तो साधा ही, लेकिन अंत में जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिला। अंत में ब्लेयर ने बैकी लिंच को टेबल पर KOD मूव लगा दिया।

