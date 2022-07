WWE SmackDown में पूर्व चैंपियन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में बनाई जगह, Roman Reigns या Brock Lesnar से होगा मुकाबला

SmackDown: WWE SmackDown में इस हफ्ते ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) ने आयरिश डॉनीब्रूक मैच में शेमस (Sheamus) को हराने में कामयाब रहे थे। बता दें, मैकइंटायर इस मैच की शर्त के अनुसार सितंबर में Clash at the Castle के मेन इवेंट में होने जा रहे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में जगह बना चुके हैं। ड्रू मैकइंटायर का इस मैच में रोमन रेंस, ब्रॉक लैसनर या थ्योरी से मुकाबला देखने को मिलेगा।

हालांकि, थ्योरी के MITB कॉन्ट्रैक्ट कैश इन के जरिए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनकर इस मैच में जगह बनाने की संभावना काफी कम है। बता दें, Clash at the Castle इवेंट का आयोजन यूके में होने जा रहा है। 1992 SummerSlam शो के बाद इस साल पहली बार यूके में WWE की तरफ से किसी स्टेडियम शो का आयोजन होने वाला है।

WWE SmackDown में इस हफ्ते ड्रू मैकइंटायर और शेमस के बीच हुआ जबरदस्त मैच

WWE SmackDown में इस हफ्ते ड्रू मैकइंटायर और शेमस के बीच हुए आयरिश डॉनीब्रूक मैच के विजेता को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका मिलने वाला था। यही कारण है कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने इस मैच को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लगभग आधे घंटे तक चला यह मैच उम्मीद से बेहतर साबित हुआ और इस मैच के दौरान कुछ रोमांचक पल देखने को मिले।

जैसा कि उम्मीद थी, ड्रू मैकइंटायर अंत में इस मैच में शेमस को हराने में कामयाब रहे थे। देखा जाए तो इस साल SummerSlam के मेन इवेंट में होने जा रहे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर मैच के बाद ही यह बात साफ हो पाएगी कि Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर का सामना किस सुपरस्टार से होगा।

अफवाहों की माने तो WWE ने Clash at the Castle के मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर vs रोमन रेंस का मैच कराने का प्लान बना रखा है। अगर ऐसा होता है तो रोमन रेंस इस साल SummerSlam के बाद भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने रह सकते हैं।

