WWE SmackDown में हुए जबरदस्त चैंपियनशिप मैच का हुआ चौंकाने वाला अंत, इस रेसलर के कारण फेमस Superstars को मिली हार 

The Judgment Day: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) के हालिया एपिसोड में अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच हुआ था। जजमेंट डे (The Judgment Day) ने अपने टाइटल को द स्ट्रीट प्रॉफिट्स (The Street Profits) के खिलाफ डिफेंड किया था।

पिछले हफ्ते SmackDown के एपिसोड में अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर के लिए ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच हुआ था। मैच में द स्ट्रीट प्रॉफ़िट्स ने प्रिटी डेडली और द ब्रॉलिंग ब्रूट्स (रिज हॉलैंड और बुच) को हराया था। इसके बाद ब्लू ब्रांड के हालिया एपिसोड के लिए इस मैच को ऑफिशियल किया गया था।

इस मैच की शुरुआत में दोनों ही टीमों ने एक दूसरे पर कुछ बड़े मूव्स लगाकर पकड़ बनाने की कोशिश की थी। स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने टॉप रोप से ब्लॉकबस्टर मूव लगाया लेकिन यह चैंपियनशिप जीतने के लिए काफी साबित नहीं हुआ। मैच के अंत में रिया रिप्ली का दखल देखने को मिला था। फिन ने इसका फायदा उठाया और मोंटेज़ फोर्ड पर अपना फिनिशिंग मूव लगाकर उन्हें पिन किया। इस तरह फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करने में सफल हुए थे और रिया रिप्ली के कारण स्ट्रीट प्रॉफिट्स की हार हुई।

WWE Survivor Series 2023 में The Judgment Day बनेंगे WarGames मैच का हिस्सा

जजमेंट डे ने भले ही अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया था, लेकिन उनकी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। Survivor Series प्रीमियम लाइव इवेंट में जजमेंट डे और ड्रू मैकइंटायर का सामना सैमी ज़ेन, जे उसो, सैथ रॉलिंस, कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन से खतरनाक WarGames मैच में होगा।

14 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन लगभग डेढ़ साल बाद WWE में वापसी करने वाले हैं। वाइपर ने अपना आखिरी मैच मई 2022 में अपने पुराने पार्टनर मैट रिडल के साथ द उसोज़ के खिलाफ लड़ा था। Raw में इस हफ्ते WarGames मैच में एडवांटेज पाने के लिए जे उसो और ड्रू मैकइंटायर के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। अंत ड्रू ने जीत दर्ज की और WarGames मैच में अपनी टीम को बड़ा एडवांटेज दिलाया था।

मैच के बाद कोडी रोड्स ने ऐलान किया था कि Survivor Series में होने वाले WarGames मैच में उनकी टीम के 5वें मेंबर रैंडी ऑर्टन होंगे।