अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए 'I Quit' मैच का ऐलान होने के बाद फैंस की खुशी का नहीं रहा ठिकाना, प्रतिक्रियाओं की आई बाढ़

Social Media Reactions I Quit Chapionship match announced: WWE SmackDown के हालिया एपिसोड में क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle 2024) प्रीमियम लाइव इवेंट को शानदार तरीके से बुक किया गया और इस बीच दो अहम मैचों का ऐलान भी हुआ। इसके साथ ही फैंस को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मुकाबला देखने को मिलने वाला है।

कोडी रोड्स अपने टाइटल को एक बार फिर एजे स्टाइल्स के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। हालांकि, इस बार यह एक आम रेसलिंग मुकाबला नहीं होने वाला है, बल्कि दोनों धुरंधर स्टार्स के बीच खतरनाक आई क्विट मैच होने वाला है। खुद अमेरिकन नाईटमेयर ने इस शर्त को चुना और एजे स्टाइल्स भी इसके लिए तैयार दिखाई दिए।

WWE ने भी इस मुकाबले को ऑफिशियल कर दिया है और इस ऐलान के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर कोई इस मैच का इंतजार कर रहा है और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ देखने को मिली है।

SmackDown में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए आई क्विट मैच का ऐलान होने के बाद फैंस ने क्या कहा?

(ट्रिपल एच ने हमारी बात सुनी और हमें Clash at the Castle में कोडी रोड्स vs एजे स्टाइल्स के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए आई क्विट मैच देखने को मिलने वाला है।)

(स्टाइल्स vs रोड्स, आई क्विट मैच। हम तैयार हैं।)

(मेरे हिसाब से SmackDown में Clash at the Castle में होने वाले मैचों को बिल्ड करना जारी रखा। इसमें कोडी रोड्स vs एजे स्टाइल्स आई क्विट मैच भी जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सोलो सिकोआ भी रोमन रेंस को संदेश भेज रहे हे हैं। एक बढ़िया शो।)

(Clash at the Castle में रोड्स vs स्टाइल्स पार्ट 2 आई क्विट मैच होने वाला है। दोनों के बीच एक और क्लासिक मैच देखने को मिलने वाला है।)

(मुझे कोडी रोड्स का यह वर्जन काफी पसंद आ रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें आई क्विट मैच देखने को मिलने वाला है, वो भी मेरे जन्मदिन के दो दिन बाद। यह मुकाबला काफी बेहतरीन होने वाला है।)

(कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स के बीच चैंपियनशिप के लिए आई क्विट मैच होने वाला है। यह एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है।)

