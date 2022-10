"Ronda Rousey को हराकर चैंपियनशिप जीतना मेरी लाइफ का सबसे खास पल था"- WWE के मौजूदा चैंपियन का बड़ा बयान सामने आया

Liv Morgan: WWE Money in the Bank इवेंट में लिव मॉर्गन (Liv Morgan) ने रोंडा राउजी (Ronda Rousey) को हराकर स्मैकडाउन (SmackDown) विमेंस चैंपियनशिप जीती थी। लिव मॉर्गन ने अब अपनी इस जीत को लेकर विचार प्रकट किए। 2 जुलाई, 2022 को लिव मॉर्गन ने राउजी के ऊपर मनी इन द बैंक (Money In The Bank) कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया था। अपने करियर में पहली बार लिव मॉर्गन ने टाइटल हासिल किया था। फैंस ने इस दौरान बहुत चीयर लिव मॉर्गन को किया था।

WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन ने रोंडा राउजी को लेकर दिया बड़ा बयान

The Out Of Character पॉडकास्ट पर बात करते हुए लिव मॉर्गन इस जीत को लेकर कहा,

मैंने Money In The Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन किया और ये मेरी लाइफ का सबसे खास पल था। रोंडा राउजी को हराना मेरे लिए बहुत खास था। मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकती हूं। इस चैंपियनशिप को अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। Money In The Bank मेरे पूरे जीवन की सबसे अच्छी रात थी।

लिव मॉर्गन का चैंपियनशिप रन अभी तक शानदार रहा। SummerSlam 2022 में मॉर्गन ने अपनी चैंपियनशिप रोंडा राउजी के खिलाफ डिफेंड की। इसके बाद Clash At The Castle इवेंट में लिव मॉर्गन ने शायना बैज़लर को हराया था। Extreme Rules 2022 में एक बार फिर लिव मॉर्गन और रोंडा राउजी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों की राइवलरी अभी तक शानदार अंदाज में बिल्ड की गई है। इस मैच में फैंस को बहुत मजा आएगा।

इस बार टाइटल में बदलाव भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिव मॉर्गन इस इवेंट में अपना टाइटल हार जाएंगी। वैसे चैंपियन के रूप में अभी तक मॉर्गन ने अच्छा काम किया है। पिछले कुछ हफ्तों से जरूर फैंस का उत्साह उनके लिए कम हुआ है। इस वजह से WWE अब बड़ा निर्णय Extreme Rules इवेंट में ले सकता है। अब देखना होगा कि WWE का अंतिम निर्णय इस इवेंट में क्या होगा।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes