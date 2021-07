"मैं साल 2021-22 में रोमन रेंस के WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रन को खत्म करूंगा"

WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank) पीपीवी में होने वाले लैडर मैच का हिस्सा इस बार बिग ई (Big E) रहेंगे। बिग ई ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया। उन्होंने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जीतकर इसे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) के ऊपर कैश इन करेंगे। 18 जुलाई को लैडर मैच का आयोजन होगा और बिग ई ने पूरी तैयारी इसके लिए कर ली। Out of Character पॉडकास्ट को हाल ही में बिग ई ने अपना इंटरव्यू दिया और यहां अपने नए प्लान के बारे में बड़ा खुलासा किया।

ये भी पढ़ें:- WWE SmackDown में मौजूद सभी सुपरस्टार्स की लिस्ट: रोमन रेंस, सैथ रॉलिंस समेत ढेरों बड़े नाम शामिल

WWE सुपरस्टार बिग ई ने दिया बड़ा बयान

बिग ई इससे पहले भी कई बार रोमन रेंस के साथ राइवलरी की बात कर चुके हैं। बिग ई यूनिवर्सल चैंपियन बनना चाहते हैं। रोमन रेंस और बिग ई ब्लू ब्रांड का हिस्सा हैं और आने वाले समय में दोनों के बीच मैच हो सकता है। बिग ई ने इस इंटरव्यू में कहा,

ये भी पढ़ें:-5 फीमेल WWE सुपरस्टार्स और उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर्स के AEW में डेब्यू करने पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी

बॉबी लैश्ले ने क्या किया मुझे फर्क नहीं पड़ता है। रोमन रेंस ने ये साल बहुत अच्छा काम अभी तक किया। अब रेंस की बादशाहत कब तक रहेगी ये देखने वाली बात होगी। WWE में इस समय टॉप सुपरस्टार रोमन रेंस है। सभी का अपना ओपिनियन होता है और मेरे हिसाब से रेंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ब्रीफकेस हासिल करूंगा तो फिर रोमन रेंस के खिलाफ ही इसे कैश इन करूंगा।

ये भी पढ़ें:-WWE Raw में मौजूद सभी सुपरस्टार्स की लिस्ट: रैंडी ऑर्टन, एलेक्सा ब्लिस, ड्रू मैकइंटायर समेत कई दिग्गज शामिल

बिग ई ने साफ कह दिया कि वो रोमन रेंस की बादशाहत खत्म करेंगे। WWE Money in the Bank पीपीवी में रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऐज के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वहीं कोफी किंग्सटन और बॉबी लैश्ले के बीच भी WWE चैंपियनशिप मैच होगा। अगर बिग ई लैडर मैच जीत जाएंगे तो फिर वो रोमन रेंस को चुनौती दे सकते हैं।

कृपया Sportskeeda के WWE सेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। अभी 30 सेकंड का सर्वे करें!

Edited by PANKAJ