WWE SmackDown में रोमन रेंस के भाइयों की बड़ी जीत के बाद ट्विटर पर आई फैंस की प्रतिक्रियाएं

Ends a really good #Smackdown with solid matches all around with @AngeloDawkins & @MontezFordWWE VS @WWEUsos being the best match of the show & 2 incredible matches on #205Live in #AsherHale (@Antnyhenry) VS @TonyNese & @AriSterlingWWE VS @AriyaDaivariWWE #DBWL