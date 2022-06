Roman Reigns के धमाकेदार मैच और Brock Lesnar की वापसी से WWE को हुआ जबरदस्त फायदा, SmackDown की व्यूअरशिप हुई 2 मिलियन पार

WWE SmackDown में पिछले हफ्ते रोमन रेंस (Roman Reigns) vs रिडल (Riddle) का धमाकेदार मैच होने के अलावा ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) की चौंकाने वाली वापसी भी देखने को मिली थी और इस चीज़ का WWE को जबरदस्त फायदा हुआ है। Spoiler TV के अनुसार स्मैकडाउन (SmackDown) के पिछले हफ्ते के शो को 2.274 मिलियन दर्शकों ने देखा था। वहीं, इससे एक हफ्ते पहले ब्लू ब्रांड के शो को केवल 1.803 मिलियन दर्शक मिले थे।

अगर पिछले हफ्ते SmackDown के शो की बात की जाए तो पहले घंटे में इस शो की व्यूअरशिप 2.186 मिलियन जबकि दूसरे घंटे में 2.362 मिलियन रही थी। वहीं, इस शो की 18-49 डेमो रेटिंग 0.55 रही। 28 अगस्त 2021 के SmackDown के एपिसोड के बाद पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा रही है। बता दें, 28 अगस्त 2021 को हुए ब्लू ब्रांड के शो की व्यूअरशिप 2.87 मिलियन रही थी। 15 अप्रैल के बाद पिछले हफ्ते ऐसा पहला मौका देखने को मिला जब SmackDown की व्यूअरशिप ने 2 मिलियन का आंकड़ा पार किया हो।

WWE SmackDown में पिछले हफ्ते क्या-क्या देखने को मिला?

WWE SmackDown के पिछले हफ्ते के शो के मेन इवेंट में रोमन रेंस ने रिडल को हराया था और इसके बाद ब्रॉक लैसनर की वापसी देखने को मिली थी। इसके अलावा शो में विंस मैकमैहन का शॉर्ट प्रोमो भी देखने को मिला था। साथ ही, SmackDown में टैग टीम मैच में न्यू डे ने जिंदर महल & शैंकी को हराया था और मैडकैप मॉस ने हैप्पी कॉर्बिन को मात दी थी।

वहीं, रेचल रोड्रिगेज ने शायना बैजलर को हराते हुए इस साल विमेंस Money in the Bank लैडर मैच के लिए क्वालीफाई किया था। इसके अलावा एडम पीयर्स ने ड्रू मैकइंटायर और शेमस के मेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल होने का ऐलान किया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो SmackDown का यह एपिसोड काफी शानदार साबित हुआ था।

