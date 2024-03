WWE Raw में इतिहास रचने वाले टॉप रेसलर ने John Cena सहित 2 दिग्गजों के प्रति किया आभार प्रकट, पढ़कर खुश हो जाएंगे आप

Becky Lynch & John Cena: WWE सुपरस्टार बैकी लिंच (Becky Lynch) इस समय कंपनी में अच्छा काम कर रही हैं। बैकी ने इस बार वो काम किया, जिसे जानकर फैंस को खुशी होगी। उन्होंने WWE दिग्गज जॉन सीना (John Cena), मिक फोली (Mick Foley) और स्टैफनी मैकमैहन (Stephanie McMahon) को दिल छू लेने वाला खास संदेश दिया।

जॉन सीना, मिक फोली और स्टैफनी मैकमैहन ने कुछ दिन पहले बैकी लिंच की नई बुक Becky Lynch: The Man– Not Your Average Girl की जमकर तारीफ की। द मैन की ये बुक 26 मार्च को रिलीज होगी। उन्होंने इस बुक में अपने करियर, अपनी बेटी और पति के साथ रिलेशनशिप को लेकर बात की है। आप यह पढ़कर खुश हो जाएंगे।

सीना, फोली और मैकमैहन ने कहा कि वो द मैन की बुक को जरूर पढ़ेंगे। तीनों ने बैकी की बुक पर अपने व्यूज दिए। लिंच ने भी इंस्टाग्राम के जरिए इन तीनों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा,

जॉन सीना, मिक फोली और स्टैफनी मैकमैहन के बयानों से मैं ज्यादा विनम्र नहीं हो सकती हूंं। ये सभी मेरे रेसलिंग करियर में महत्वपूर्ण रहे, जिनके बारे में आप मेरी बुक में पढ़ेंगे। इन सभी की प्रतिक्रियाएं मेरे लिए बहुत महत्व रखती हैं। अब बुक के रिलीज में ज्यादा समय नहीं बचा।

बैकी लिंच का रेसलिंग में करियर अभी तक बहुत ही शानदार रहा। WWE ने भी हमेशा उनके ऊपर भरोसा जताया और उन्हें पुश दिया। द मैन ने अपने प्रदर्शन से कभी फैंस को निराश नहीं किया।

WWE Raw में बैकी लिंच ने जीता ऐतिहासिक मैच

Raw के हालिया एपिसोड में बैकी लिंच और नाया जैक्स के बीच लास्ट विमेन स्टैंडिंग मैच देखने को मिला। दोनों ने फैंस को अच्छा मुकाबला दिया। इस मैच के जरिए लिंच ने अपने करियर में इतिहास भी रच दिया। WWE में वो एकमात्र विमेन सुपरस्टार बन गई हैं, जिन्होंने दो लास्ट विमेन स्टैंडिंग मैचों में हिस्सा लिया। ये कारनामा अन्य कोई भी अभी तक नहीं कर पाया।

WrestleMania 40 में इस बार लिंच के पास टाइटल जीतने का मौका होगा। लिंच और रिया रिप्ली के बीच विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए धमाकेदार मुकाबला होगा। पिछले महीने द मैन ने विमेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच जीतकर ये मौका प्राप्त किया था।

