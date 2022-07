WWE SummerSlam के लिए हुआ बहुत बड़े मैच का ऐलान, WrestleMania 38 के बाद पहली बार एक्शन में दिखेगा बड़ा स्टार

SummerSlam: WWE SmackDown कमेंटेटर पैट मैकेफी (Pat McAfee) इस साल समरस्लैम (SummerSlam) में एक बार फिर मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे। बता दें, पिछले कुछ हफ्तों से पैट मैकेफी और हैप्पी कॉर्बिन (Happy Corbin) के बीच दुश्मनी देखने को मिल रही है। मैकेफी ने हाल ही में SmackDown के एक एपिसोड के दौरान मैडकैप मॉस (Madcap Moss) के खिलाफ लास्ट लाफ मैच में हैप्पी कॉर्बिन को मिली हार के बाद उनका काफी मजाक उड़ाया था।

पैट मैकेफी ने कॉर्बिन की बेइज्जती करने के लिए एरीना में मौजूद लाइव ऑडियंस की भी मदद ली थी और इसके अलावा पैट ने कॉर्बिन को SummerSlam में मैच के लिए भी चैलेंज कर दिया था। बता दें, इस साल Money in the Bank इवेंट के बाद पैट मैकेफी पर खतरनाक हमला करते हुए हैप्पी कॉर्बिन ने उनका चैलेंज स्वीकार किया था। WWE ने अब ट्विटर के जरिए हैप्पी कॉर्बिन vs पैट मैकेफी के मैच को SummerSlam के लिए ऑफिशियल कर दिया है।

WWE फैंस ने SummerSlam में पैट मैकेफी vs हैप्पी कॉर्बिन मैच बुक होने को लेकर दी प्रतिक्रिया

पैट मैकेफी ने WWE टेलीविजन पर पहला मैच NXT Takeover:XXX में एडम कोल के खिलाफ लड़ा था। इसके बाद पैट मैकेफी ने WrestleMania 38 में थ्योरी को हराया और इसी इवेंट में विंस मैकमैहन ने पैट को मात दी थी। इस साल SummerSlam में पैट मैकेफी का मैच बुक किये जाने की वजह से फैंस से मजेदार प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

WrestleBro @TheWrestleBro @WWE @PatMcAfeeShow @BaronCorbinWWE Pat gonna get a pop of the night with his theme again @WWE @PatMcAfeeShow @BaronCorbinWWE Pat gonna get a pop of the night with his theme again

(पैट को उनके थीम की वजह से एक बार फिर जबरदस्त पॉप मिलेगा।)

(आखिरकार एक बार फिर महान पैट रेसलिंग करने वाले हैं।)

DJ @DJakaMP3 @WWE @PatMcAfeeShow @BaronCorbinWWE I'm calling it rn this is gonna be more entertaining then then Roman v Lesnar @WWE @PatMcAfeeShow @BaronCorbinWWE I'm calling it rn this is gonna be more entertaining then then Roman v Lesnar

(यह मैच रोमन रेंस vs ब्रॉक लैसनर से ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है।)

(कॉर्बिन के पास यह मैच जीतने का कोई मौका नहीं है।)

यह देखना रोचक होगा कि पैट मैकेफी SmackDown के अगले एपिसोड में हैप्पी कॉर्बिन द्वारा किये हमले का किस प्रकार जवाब देते हैं। इसके अलावा इस बात पर भी निगाहें होंगी कि इस साल SummerSlam में फैंस को हैप्पी कॉर्बिन vs पैट मैकेफी का मुकाबला कितना पसंद आता है।

