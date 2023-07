Roman Reigns द्वारा WWE SummerSlam में किए गए प्रदर्शन पर नज़र, 10 सालों में सिर्फ एक Superstar के खिलाफ मिली है करारी शिकस्त

Roman Reigns: WWE में रोमन रेंस (Roman Reigns) ने अपना मेन रोस्टर डेब्यू साल 2012 में किया था। रेंस ने इसके बाद से ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कंपनी में अपनी अहम जगह बनाई है। मौजूदा समय में भी वो WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और इस समय उनके आस-पास भी कोई नहीं है।

WWE का अगला प्रीमियम लाइव SummerSlam 2023 है और उम्मीद की जा रही है कि ट्राइबल चीफ इस इवेंट में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। रेंस ने समर की सबसे बड़ी पार्टी में सबसे पहला मैच साल 2014 में लड़ा था। इसके बाद वो 2015, 2017, 2018, 2021 और 2022 में लड़ते हुए दिखाई दिए।

2016 में उनका मैच यूएस चैंपियनशिप के लिए रूसेव के खिलाफ बुक हुआ था, लेकिन मैच से पहले मचे बवाल और अटैक के कारण इस मुकाबले को कैंसिल कर दिया गया था। इसके अलावा 2013 और 2020 में हेड ऑफ द टेबल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2013 में रेंस ने डीन एंब्रोज़ vs रॉब वैन डैम मैच में दखल देते हुए वैन डैम पर अटैक किया था। साथ ही 2020 में Roman Reigns ने वापसी के बाद मेन इवेंट में ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक किया था।

आपको बता दें कि Roman Reigns को आजतक सिर्फ एक बार SummerSlam प्रीमियम लाइव इवेंट में हार का सामना करना पड़ा था और वो शिकस्त उन्हें द बीस्ट ब्रॉक लैसनर के खिलाफ साल 2017 में मिली थी। इससे पहले और इसके बाद किसी भी स्टार ने उन्हें SummerSlam में नहीं हराया है।

WWE SummerSlam में Roman Reigns का प्रदर्शन कैसा रहा है?

-) WWE SummerSlam 2014: रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के बीच नॉन-टाइटल सिंगल्स मैच हुआ। इस मुकाबले में रेंस ने अपने करियर की महत्वपूर्ण जीत दर्ज की।

-) WWE SummerSlam 2015: रोमन रेंस और डीन एंब्रोज़ vs ल्यूक हार्पर और ब्रे वायट के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। रेंस ने वायट को स्पीयर देते हुए उन्हें पिन करके अपनी टीम को जीत दिलाई।

-) WWE SummerSlam 2017: यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लैसनर vs रोमन रेंस vs ब्रॉन स्ट्रोमैन vs समोआ जो के बीच फैटल 4वे मैच देखने को मिला। लैसनर ने रेंस को पिन करते हुए अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया।

-) WWE SummerSlam 2018: रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच देखने को मिला। रेंस ने लैसनर को हराते हुए अपने करियर में पहली बार इस टाइटल को जीता।

-) WWE SummerSlam 2021: रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच हुआ। रेंस ने सीना को हराते हुए अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

-) WWE SummerSlam 2022: रोमन रेंस और ब्रॉक लैसनर के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग मुकाबला हुआ था। इस मैच में रेंस ने द उसोज़ की मदद से लैसनर को हराकर अपना टाइटल रिटेन किया था।