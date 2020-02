WWE Super ShowDown रिजल्ट्स LIVE- 27 फरवरी, 2020

रोमन रेंस और किंग कॉर्बिन

नमस्कार सुपर शोडाउन की लाइव कमेंट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। सुपर शोडाउन के शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है और फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। WWE ने इसे खास बनाने के लिए काफी शानदार मैचों को बुक किया गया है। रोमन रेंस, ब्रॉक लैसनर, गोल्डबर्ग जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स रिंग में लड़ते हुए आएंगे। इसके अलावा सऊदी इतिहास में पहली बार विमेंस चैंपियनशिप डिफेंड होने वाली हैं।

यूएस चैंपियन एंड्राडे सस्पेंशन के बाद पहली बार WWE टीवी पर नजर आने वाले हैं, वो तुवेक ट्रॉफी के लिए होने वाले गौंटलेट मैच का हिस्सा होंगे। इस मैच के जरिए रि मिस्टिरीयो भी वापसी करने वाले हैं। गोल्डबर्ग इस इवेंट में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के द फीन्ड को चैलेंज करने वाले हैं, तो रिकोशे WWE चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लैसनर के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे।

लोकल रेसलर मंसूर भी एक्शन में नजर आएंगे, उनका मुकाबला डॉल्फ जिगलर के खिलाफ होगा। मंसूर पिछले तीन शो में नजर आए हैं और वो अपने मैच को जीतने में कामयाब रहे हैं। रोमन रेंस और किंग कॉर्बिन के बीच की दुश्मनी काफी समय से स्मैकडाउन में देखने को मिल रही है और फिउड का आखिरी मुकाबला सुपर शोडाउन में ही स्टील केज के अंदर होने वाला है।

इसके अलावा रॉ और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप भी इसी इवेंट में डिफेंड होने वाली है। यूएस, आईसी और रॉ विमेंस चैंपियनशिप यह कुछ अहम टाइटल हैं, जोकि इस इवेंट में डिफेंड नहीं होंगी।

WWE सुपर शोडाउन का मैच कार्ड:

1- 'द फीन्ड' ब्रे वायट vs गोल्डबर्ग (यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच)

2- ब्रॉक लैसनर vs रिकोशे (WWE चैंपियनशिप )

3- न्यू डे (बिग ई और कोफी किंग्सटन) vs जॉन मॉरिसन और द मिज (स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप)

4- रोमन रेंस vs किंग कॉर्बिन (स्टील केज मैच)

5- एजे स्टाइल्स vs आर ट्रुथ vs एरिक रोवन vs रे मिस्टीरि vs बॉबी लैश्ले vs एंड्राडे (तुवेक ट्रॉफी गौंटलेट मैच)

6- सैथ रॉलिंस और बडी मर्फी vs द स्ट्रीट प्रॉफिट्स (रॉ टैग टीम चैंपियनशिप)

7- बेली vs नेओमी (स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप)

8- हम्बर्टो कारिलो VS गार्जा

9- जिगलर VS मंसूर

10- ओसी VS वाइकिंग रेडर्स