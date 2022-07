"Money in the Bank में Roman Reigns के मैच में दखल देने से फर्क नहीं पड़ेगा" - फेमस WWE Superstar ने दिया चौंकाने वाला बयान

Roman Reigns: WWE Superstar एंजेलो डॉकिन्स (Angelo Dawkins) ने हाल ही में कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रोमन रेंस (Roman Reigns) मनी इन द बैंक (Money in the Bank) इवेंट में उनके मैच में दखल देने वाले हैं या नहीं। बता दें, एंजेलो डॉकिन्स Money in the Bank इवेंट में मोंटेज फोर्ड (Montez Ford) के साथ मिलकर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच में द उसोज (The Usos) का सामना करते हुए दिखाई देंगे। देखा जाए तो द उसोज WWE में रोमन रेंस और पॉल हेमन के साथ द ब्लडलाइन फैक्शन का हिस्सा हैं।

यही कारण है कि MITB इवेंट में होने जा रहे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच में फैंस रोमन रेंस और पॉल हेमन के दखल की अटकलें लगा रहे हैं। Sportskeeda Wrestling को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए एंजेलो डॉकिन्स ने कहा कि अगर रोमन रेंस और पॉल हेमन मैच में दखल देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। एंजेलो डॉकिन्स की माने तो रोमन और हेमन के मैच में दखल का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्ट्रीट प्रॉफिट्स (एंजेलो डॉकिन्स & मोंटेज फोर्ड) Money in the Bank इवेंट में द उसोज को हराने में कामयाब रहते हैं तो वो अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप हासिल करने वाले दूसरी टीम बन जाएंगे।

WWE Money in the Bank 2022 में रोमन रेंस के कम्पीट नहीं करने का कारण

WrestleMania 38 में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद से ही रोमन रेंस ने मैच लड़ना काफी कम कर दिया था। बता दें, इस साल MITB इवेंट में रोमन रेंस का मैच होना था लेकिन वेन्यू में बदलाव होने के बाद उनका मैच इस इवेंट से हटा दिया गया था। इस इवेंट में रोमन रेंस का मैच रिडल से होना था और यह मैच कुछ हफ्ते पहले SmackDown में देखने को मिल चुका है।

अब रोमन रेंस का अगला मैच SummerSlam 2022 में होना है और इस मैच में रोमन का सामना ब्रॉक लैसनर से होने जा रहा है। यह लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा और इस मैच में रोमन के लिए रिडल का सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।

