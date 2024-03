"मेरे बिना WrestleMania नहीं हो सकता है" - पूर्व चैंपियन ने WWE SmackDown में अपनी जीत का दावा करके दिया बड़ा बयान

WrestleMania XL: फेमस WWE सुपरस्टार ने हाल ही में दावा किया कि उनके बिना रेसलमेनिया (WrestleMania) नहीं हो सकता है। यह सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ऑस्टिन थ्योरी (Austin Theory) हैं। बता दें, WrestleMania XL के आयोजन में लगभग दो हफ्ते रह गए हैं। इसके बावजूद थ्योरी अभी तक इस इवेंट के मैच कार्ड में जगह नहीं बना पाए हैं।

ऑस्टिन पिछले साल WrestleMania में बहुत बड़े मुकाबले का हिस्सा थे जहां उन्होंने जॉन सीना को हराकर यूएस चैंपियनशिप रिटेन की थी। इससे एक साल पहले वो ग्रैंडेस्ट स्टेज पर पैट मैकेफी के खिलाफ मैच लड़ने के अलावा विंस मैकमैहन & स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ सैगमेंट का हिस्सा भी बने थे। पूर्व यूएस चैंपियन ने हाल ही में X के जरिए इस हफ्ते SmackDown में होने जा रहे अपने मैच को प्रमोट किया।

बता दें, ऑस्टिन थ्योरी इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में ग्रेसन वॉलर के साथ मिलकर अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप लैडर मैच में जगह बनाने के लिए होने जा रहे टूर्नामेंट में द ओसी का सामना करने वाले हैं। थ्योरी ने X पर दावा किया कि उनके बिना WrestleMania नहीं हो सकता है। ऑस्टिन ने X पर लिखा,

"आप ए-टाउन डाउन अंडर (ऑस्टिन थ्योरी) के बिना WrestleMania का आयोजन नहीं करा सकते। कल हम SmackDown में जीत हासिल करके अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनने की तरफ कदम बढ़ाएंगे।"

जोनाथन कोचमैन ने ऑस्टिन थ्योरी को बताया WWE का अगला फेस

ऑस्टिन थ्योरी WWE में दो बार के यूएस चैंपियन बनने के अलावा मिस्टर Money in the Bank विजेता भी रह चुके हैं। इसके साथ ही थ्योरी अतीत में WWE टीवी पर सैथ रॉलिंस के शिष्य के रूप में भी काम करते हुए दिखाई दिए थे। जोनाथन कोचमैन ने हाल ही में Behind the Turnbuckle पॉडकास्ट पर ऑस्टिन के बारे में बात करते दावा किया कि उनमें WWE का अगला फेस बनने की क्षमता है। कोचमैन ने पूर्व यूएस चैंपियन के बारे में बात करते हुए कहा,

"मेरे हिसाब से वो WWE के अगले फेस बन सकते हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें रातों-रात सफलता मिली है और उन्हें प्रो रेसलिंग बिजनेस का हिस्सा बने काफी कम समय हुआ है। वो यहां नए नहीं हैं।"

