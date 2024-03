WWE ने WrestleMania XL के लिए बहुत बड़े चैंपियनशिप मैच का किया ऐलान, 12 Superstars लैडर मुकाबले में मचाएंगे जबरदस्त बवाल

WrestleMania XL: WWE ने इस साल रेसलमेनिया (WrestleMania) को धमाकेदार बनाने का मन बना लिया है। अभी तक WrestleMania XL के लिए कई बेहतरीन मुकाबले बुक किए जा चुके हैं। अब WWE ने इस इवेंट के लिए एक और हाई-प्रोफाइल मैच बुक कर दिया है और फैंस सोशल मीडिया पर इस मुकाबले को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं।

बता दें, जजमेंट डे के डेमियन प्रीस्ट & फिन बैलर ने Raw के एक एपिसोड के दौरान कोडी रोड्स & जे उसो से अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। इन दोनों सुपरस्टार्स को यह टाइटल जीते हुए करीब 150 दिन हो चुके हैं। अब ऐसा लग रहा है कि WrestleMania XL में इस टीम के टाइटल रन का आखिरकार अंत हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि WWE ने शोज ऑफ शोज में अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप को सिक्स-पैक लैडर मैच में डिफेंड होने के लिए बुक कर दिया है।

इस मुकाबले में जजमेंट डे को 5 टीमों का सामना करना होगा और ऐसा लग रहा है कि हील टीम के लिए मैच के दौरान काफी मुश्किलें आने वाली हैं। बता दें, इस मैच में हिस्सा लेने जा रहे बाकी 5 टीमों का खुलासा किया जाना अभी बाकी है। टीमें क्वालीफाइंग मैच जीतकर ही इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में जगह बना पाएंगी। WWE ने अगले हफ्ते Raw के लिए न्यू डे vs अल्फा अकादमी, DIY vs ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ऑसम वन vs इंडस शेर के रूप में तीन क्वालीफाइंग मैच बुक कर दिए हैं।

WWE WrestleMania XL में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सिक्स-पैक लैडर मैच बुक करने का प्लान किसका था?

जजमेंट डे उनके अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए सिक्स-पैक लैडर मैच बुक किए जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए जनरल मैनेजर्स के पास गए और उन्हें पता चला कि यह मैच बुक करने का आईडिया आर-ट्रुथ & द मिज़ का था।

बता दें, ट्रुथ & मिज़ को अगले हफ्ते क्वालीफाइंग मैच में भारतीय सुपरस्टार्स वीर महान & सांगा का सामना करना है। देखा जाए तो वीर & सांगा की टीम काफी ताकतवर है। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि ऑसम वन अगले हफ्ते Raw में इस ताकतवर टीम को हराकर सिक्स-पैक लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर पाते हैं या नहीं।