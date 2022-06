WWE Hell in a Cell में चीटिंग से मिली हार के कारण दिग्गज का फूटा गुस्सा, चैंपियनशिप के लिए दोबारा मिलेगा मौका?

WWE सुपरस्टार बैकी लिंच (Becky Lynch) हैल इन ए सैल (Hell in a Cell) में हुई चीज़ों से नाखुश हैं। Hell in a Cell की शुरुआत ट्रिपल थ्रेट मुकाबले के साथ हुई थी। इवेंट के पहले मैच में बैकी रॉ (Raw) विमेंस चैंपियनशिप को दोबारा हासिल करने के बेहद करीब थीं लेकिन बियांका ब्लेयर (Bianca Belair) ने उन्हें हटाते हुए पिन छीन लिया था।

Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए हुए इस मैच में ब्लेयर और लिंच के अलावा असुका ने भी हिस्सा लिया था। इस मुकाबले के साथ तीनों ही सुपरस्टार्स ने साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें कंपनी की सबसे बेहतरीन विमेंस सुपरस्टार्स में से एक माना जाता है। लिंच ने अब इस मैच को लेकर ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि जिस तरीके से मैच का अंत हुआ उससे उन्हें लगता है कि उनके साथ बेईमानी हुई थी।

The Man @BeckyLynchWWE Hey, remember that time I WAS ROBBED??????!!!!!! Hey, remember that time I WAS ROBBED??????!!!!!!

WrestleMania 38 में बियांका के खिलाफ अपना टाइटल गंवाने के बाद बैकी लगातार चैंपियनशिप हासिल करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उन्हें मिली अंतिम हार एक बड़े झटके के रूप में आई।

क्या WWE Raw विमेंस टाइटल स्टोरीलाइन में बनी रहेंगी बैकी लिंच?

बैकी अपने टाइटल को वापस हासिल करने से कुछ ही सेकेंड दूर थीं लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाईं। हालांकि, इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि वह चैंपियनशिप के लिए किसी और को बियांका का सामना करने देंगी। कंपनी का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट Money in the Bank होने वाला है और इसमें अधिकतर लोग बियांका और बैकी को सिंगल्स मुकाबले में लड़ते देखना पसंद करेंगे।

यह प्लान तब तक के लिए सही साबित हो सकता है जब तक कि बैकी Money in the Bank ब्रीफकेस हासिल करने की कोशिश नहीं करती हैं। Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट और Queen's Crown ही दो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अब तक बैकी WWE में हासिल नहीं कर सकी हैं।

