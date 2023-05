WWE Raw में टॉप Superstar की अनिडिफिटेड स्ट्रीक का हुआ अंत, 13 महीनों में रेड ब्रांड में मिली पहली हार

Raw: WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स (Cody Rhodes) इस हफ्ते रॉ (Raw) में ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) द्वारा किए हमले की वजह से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। बता दें, कोडी रोड्स को WWE में वापसी के बाद से ही इस हफ्ते Raw के शो से पहले तक वीकली शोज में कोई हरा नहीं पाया था। वहीं, इस हफ्ते Raw में ट्रिपल थ्रेट मैच में मिली हार के साथ ही कोडी की पिछले 13 महीनों से रेड ब्रांड में मैच ना हारने की स्ट्रीक का अंत हो गया।

बता दें, कोडी रोड्स WWE में वापसी के बाद सैथ रॉलिंस, फिन बैलर जैसे सुपरस्टार्स को हरा चुके हैं। यही नहीं, कोडी रोड्स ने ही सोलो सिकोआ को मेन रोस्टर में पहली क्लीन हार दी थी। यह मैच WrestleMania 39 से पहले Raw के एपिसोड में देखने को मिला था। वहीं, कोडी रोड्स को WWE में वापसी के बाद पहली हार WrestleMania 39 में रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में मिली थी।

भले ही, कोडी रोड्स की इस हफ्ते Raw में अनडिफिटेड स्ट्रीक का अंत हो गया। हालांकि, अभी भी कोडी रोड्स को WWE में वापसी के बाद वीकली शोज में पिन या सबमिशन के जरिए हार मिलना अभी बाकी है। बता दें, इस हफ्ते Raw में हुए ट्रिपल थ्रेट मैच के दौरान ब्रॉक लैसनर ने कोडी रोड्स को रिंग के बाहर खींचकर उनपर जोरदार हमला कर दिया था। इसका फायदा उठाकर फिन बैलर ने शिंस्के नाकामुरा को अपना मूव देकर यह मैच जीत लिया था।

WWE Raw में ब्रॉक लैसनर द्वारा कोडी रोड्स पर किए हमले के बाद Night of Champions के लिए बड़े मुकाबले का हुआ ऐलान

ब्रॉक लैसनर ने इस हफ्ते Raw में कोडी रोड्स पर हमला करने के बाद उन्हें Night of Champions में मैच के लिए चैलेंज कर दिया था। कुछ समय बाद कोडी रोड्स ने ब्रॉक लैसनर के चैलेंज को स्वीकार कर लिया। अब WWE Night of Champions के लिए ब्रॉक लैसनर vs कोडी रोड्स मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। यह देखना रोचक होगा कि इस मैच में इन दोनों में किस सुपरस्टार की जीत हो पाती है।

