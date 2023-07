"हम भाई हैं"- Money in the Bank 2023 में अपने दोस्त के साथ पनपे मतभेद पर फेमस WWE Superstar ने कही बड़ी बात

Damian Priest: WWE रॉ (Raw) के टॉप फैक्शन द जजमेंट डे (The Judgment Day) के लिए मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) प्रीमियम लाइव इवेंट मिला-जुला रहा था। एक ओर जहां डेमियन प्रीस्ट (Damian Priest) ने MITB ब्रीफकेस पर कब्जा किया, वहीं फिन बैलर (Finn Balor) और डॉमिनिक मिस्टीरियो (Dominik Mysterio) को अपने-अपने मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा था। शो के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमियन ने फिन के साथ गहमा-गहमी पर बात की है।

Money in the Bank से पहले ही जजमेंट डे मेंबर्स के बीच में कुछ मतभेद उभरते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा ही कुछ तब हुआ, जब सैथ रॉलिंस के खिलाफ फिन बैलर के मैच के दौरान डेमियन प्रीस्ट अपने MITB ब्रीफकेस के साथ आ गए और कैश-इन के संकेत दिए। इस कारण बैलर डिस्ट्रैक्ट हो गए और द विजनरी ने मौके का फायदा उठाकर जीत दर्ज की। शो के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रीस्ट ने कहा,

"देखिए! कभी-कभी कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। ईमानदारी से कहूं, तो हां हमारे बीच हाल ही में यह हुआ था। अगर जजमेंट डे, या मेरे और फिन के बारे में बात करें, तो हम भाई हैं और हमारे बीच सब कुछ सही है। मुझे लगता है कि उन्होंने यह तो नहीं सोचा था कि मैं उनपर कैश-इन करने के लिए वहां आया था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और ना ही मेरे कुछ ऐसे विचार थे।"

इसके बाद पूर्व यूएस चैंपियन ने कहा,

"मैं यह चाह रहा था कि सैथ रॉलिंस को लगे कि मैं उनपर इसे कैश-इन कर सकता हूं और मैं फिन को टाइटल जीतते हुए देखना चाहता था। बदकिस्मती से यह नहीं हुआ, लेकिन यह मेरे बस में नहीं था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था।"

WWE दिग्गज John Cena ने Money in the Bank 2023 में की शानदार वापसी

WWE दिग्गज जॉन सीना ने Money in the Bank 2023 में वापसी कर फैंस को चौंका दिया। फैंस ने भी उनकी वापसी पर जबरदस्त पॉप दिया। हालांकि, थोड़ी देर बाद ग्रेसन वॉलर ने सीना को कंफ्रंट किया। दोनों के बीच बेहतरीन सैगमेंट देखने मिला। वॉलर ने सीना पर हमला किया लेकिन सीनेशन लीडर ने वॉलर पर AA मूव लगाकर सैगमेंट को खत्म किया।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes