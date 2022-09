Roman Reigns को लेकर WWE में उनके सबसे बड़े दुश्मन ने दिया बहुत ही चौंकाने वाला बयान

रोमन रेंस इस समय WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन हैं

Roman Reigns vs Drew McIntyre: WWE फैंस की नजर इस समय क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) में होने वाले रोमन रेंस (Roman Reigns) और ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) टाइटल मैच पर टिकी हुई है। इस मैच को अभी तक WWE ने बेहद शानदार तरह बिल्ड अप किया है। इसी कड़ी में ड्रू मैकइंटायर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन रोमन रेंस की तारीफ भी की है।

बता दें कि पिछले हफ्ते SmackDown शो के दौरान ड्रू मैकइंटायर का सामना सैमी जेन से हुआ था। इस मैच में उन्होंने जीत हासिल की थी। मैच के बाद ब्लडलाइन ने मैकइंटायर पर अटैक किया था, जिसका बदला ड्रू ने इस हफ्ते SmackDown में लिया था।

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर ने की रोमन रेंस की तारीफ

ड्रू मैकइंटायर ने हाल में ही Fox News Digital को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि इस समय रोमन रेंस सबसे बड़े स्टार हैं। रोमन ने उन्हें काफी ज्यादा इंस्पायर किया है, लेकिन वो अब जैसे चीजों को हैंडल कर रहे हैं, वो गलत हैं।

इसके अलावा उन्होंने रोमन रेंस को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो Clash at the Castle में उनसे दोनों टाइटल जीत लेंगे। रोमन रेंस को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा

"वो जिस तरह से चीजें कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है और वो अब पूरी तरह से बदल गए हैं। इन सब के अलग वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। वो बहुत बड़े स्टार हैं । रोमन रेंस उन लोगों में से हैं, जिनकी तरफ मैंने देखकर सीखा है, लेकिन Clash at the Castle में मैं उनसे ये दोनों टाइटल लेने वाला हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि रोमन रेंस इन्हें सही तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।"

गौरतलब है कि Clash at the Castle में होने वाले इस मैच को लेकर फैंस काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस इवेंट में एक दमदार मैच देखने को मिल सकता है।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by मयंक मेहता