WWE Superstar ने बड़े मैच में फैंस से मिले सपोर्ट को लेकर दिया बयान, Roman Reigns की प्रतिक्रिया का भी हुआ खुलासा

Drew Mcintyre: WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के क्राउड की जमकर तारीफ की है। दरअसल, क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) में रोमन रेंस (Roman Reigns) के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए उनका मैच देखने को मिला था। इस मैच में मैकइंटायर को फैंस की ओर से अच्छा समर्थन मिला। हालांकि, अंत में सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) के कारण रोमन ने टाइटल रिटेन किया।

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस के खिलाफ मैच के दौरान मौजूद फैंस की जमकर तारीफ की

कुछ समय पहले ड्रू मैकइंटायर का My San Antonio के साथ इंटरव्यू देखने को मिला था। इस दौरान उन्होंने वेल्स के Principality Stadium में हुए Clash at the Castle के दौरान फैंस की जबरदस्त प्रतिक्रियाओं को लेकर बात की। वो फैंस के सपोर्ट को लेकर खुश थे। स्कॉटिश स्टार ने बताया कि उन्होंने रोमन रेंस से बैकस्टेज जाने के बाद पूछा था कि उन्होंने कभी इस तरह की प्रतिक्रियाएं सुनी हैं। मैकइंटायर ने इंटरव्यू में कहा,

"हालांकि, वो (फैंस) 100 प्रतिशत मेरे साथ और रोमन रेंस के खिलाफ थे और वातावरण भी बहुत अच्छा था। मैंने बाद में रोमन रेंस से पूछा भी था क्योंकि वो बड़े क्राउड के साथ इस तरह के मैचों का हिस्सा रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या उन्होंने कभी इस तरह के क्राउड को सुना है और उन्होंने कहा, 'नहीं! आपके लिए इस तरह के क्राउड को ढूंढना मुश्किल रहता है, जो पूरे मैच के दौरान जोर से चिल्लाए। वो इस तरह से चिल्ला रहे थे, जैसे यह वर्ल्ड कप का सॉकर मैच हो। वो जिस तरह से अपने गाने गा रहे थे और पूरे समय रोमन रेंस के खिलाफ चैंट्स लगा रहे थे, यह शानदार था। वो उस फिनिश से खुश नहीं थे। मुझे मुख्य रूप से इस बात की चिंता थी कि वो दंगे नहीं करने लग जाए।"

ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस के बीच यह आखिरी मैच नहीं था। दोनों ही WWE के दिग्गजों में गिने जाते हैं और आने वाले समय में वो फिर आमने-सामने आ सकते हैं। मैकइंटायर अब जरूर ही बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far