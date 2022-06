पूर्व WWE चैंपियन Drew Mcintyre ने The Undertaker द्वारा दी गई अहम सलाह का किया खुलासा, कही बड़ी बात

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) के स्मैकडाउन (SmackDown) में शुरुआती दिनों में द अंडरटेकर (The Undertaker) को उनका मेंटर बनाया गया था। बता दें, ड्रू मैकइंटायर ने साल 2009 में अपना डेब्यू किया था और विंस मैकमैहन (Vince McMahon) ने उन्हें 'The Chosen One' के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। डेब्यू के बाद मैकइंटायर आईसी और टैग टीम चैंपियन बनने में कामयाब रहे थे। हालांकि, फोकस की कमी होने की वजह से मैकइंटायर ब्रेकआउट सुपरस्टार से साधारण सुपरस्टार बनकर रह गए थे और उन्हें आखिरकार रिलीज कर दिया गया था।

इसके बाद उन्होंने खुद में सुधार करके कंपनी में वापसी की और WWE चैंपियन बनने में कामयाब रहे। जस्टिन बैरासो को दिए इंटरव्यू में ड्रू मैकइंटायर ने उस अहम सलाह का खुलासा किया जो कि उन्हें द अंडरटेकर से मिली थी। इस इंटरव्यू के दौरान ड्रू मैकइंटायर ने कहा-

"द अंडरटेकर ने एक बार मुझे कहा था कि मुझे रेसलर प्ले नहीं करना चाहिए बल्कि रेसलर बनना चाहिए। उस वक्त विंस मैकमैहन ने द अंडरटेकर को मेरा मेंटर नियुक्त किया था और मुझे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। मैं एक रेसलर था। अब लगभग 15 सालों बाद मैं उनके द्वारा दी गई सलाह का आभारी हूं। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और मेरा लक्ष्य क्या है और वो रोमन हैं।"

ड्रू मैकइंटायर को WWE में द अंडरटेकर का सामना करने का मौका मिल चुका है

WWE में रोमन रेंस के खिलाफ फिउड के दौरान उनपर बढ़त बनाने के लिए शेन मैकमैहन ने ड्रू मैकइंटायर का इस्तेमाल किया था। इस फिउड के दौरान रोमन रेंस ने मैकइंटायर को हराया भी था। इस मैच के अगले दिन द अंडरटेकर ने आकर रोमन को शेन और मैकइंटायर के हमले से बचाया था।

इसके बाद Extreme Rules 2019 में नो होल्ड्स बार्ड मैच में रोमन रेंस & द अंडरटेकर की टीम का शेन मैकमैहन & ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ मैच देखने को मिला था। इस मैच में रोमन रेंस & द अंडरटेकर की जीत हुई थी और यह आखिरी मौका था जब मैकइंटायर रिंग में डैडमैन के साथ दिखाई दिए थे।

