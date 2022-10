"The Rock WWE में Roman Reigns के खिलाफ मेरे मैच में दखल दे सकते हैं" - पूर्व चैंपियन ने दिया चौंकाने वाला बयान

Roman Reigns vs Drew Mcintyre: WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) ने हाल ही में चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि अगर उनका निकट भविष्य में रोमन रेंस (Roman Reigns) के खिलाफ मैच होता है तो द रॉक (The Rock) इस मैच में दखल दे सकते हैं। WWE Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करने का मौका मिला था और इस मैच में मैकइंटायर की हार हुई थी।

ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर की अभी रोमन रेंस के साथ दुश्मनी समाप्त नहीं हुई है। My SA से बात करते हुए ड्रू मैकइंटायर ने कहा कि वो भविष्य में एक बार फिर रोमन रेंस का सामना कर सकते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान ड्रू मैकइंटायर ने कहा-

"मैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच हासिल करूंगा। मैं पूरी ब्लडलाइन फैमिली का दरवाजा खटखटाने के बाद उनसे माफी मांगूंगा और उनकी पिटाई करूंगा। इसके बाद मैं द रॉक के पास जाकर उनसे माफी मांगते हुए कहूंगा कि आप महान इंसान हैं। आपकी मां काफी अच्छी हैं। उन्होंने कई साल पहले WrestleMania में मेरी वाइफ की देखभाल की थी लेकिन मुझे आपकी पिटाई करनी होगी क्योंकि आप शायद रोमन रेंस के खिलाफ मेरे मैच में दखल दे सकते हैं। मुझे पूरी फैमिली को सबक सिखाना होगा। मुझे माफ कर दीजिए।"

WWE दिग्गज द रॉक अतीत में भी रोमन रेंस की मदद कर चुके हैं

ड्रू मैकइंटायर को द रॉक के उनके रोमन रेंस के खिलाफ मैच में दखल देने का शक इसलिए है क्योंकि द रॉक अतीत में भी रोमन रेंस की मदद कर चुके हैं। बता दें, जब 2015 Royal Rumble मैच के दौरान रोमन रेंस ने केन और बिग शो को एलिमिनेट कर दिया था तो इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक बार फिर रिंग में एंट्री करके रोमन पर हमला कर दिया था।

इसके बाद द रॉक ने एरीना में एंट्री करने के बाद रोमन रेंस को केन और बिग शो के हमले से बचाते हुए सभी को हैरान कर दिया था। जल्द ही, रोमन रेंस यह मैच जीतने में कामयाब रहे थे और उन्होंने द रॉक के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया था।

