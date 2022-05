WWE में Roman Reigns का उनके कट्टर दुश्मन के खिलाफ अभी तक सिंगल्स मैच नहीं होने की बड़ी वजह आई सामने, हुआ चौंकाने वाला खुलासा 

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) और रोमन रेंस (Roman Reigns) काफी समय से लाइव इवेंट में एक-दूसरे का सामना कर रहे थे इसलिए ऐसा लग रहा था कि रेसलमेनिया बैकलैश (WrestleMania Backlash) में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। हालांकि, इस इवेंट में यह मैच नहीं होने जा रहा है।

रिपोर्ट्स की माने तो WrestleMania 38 के बाद फैंस की दिलचस्पी कम होने की वजह से कंपनी इस बड़े मैच को आने वाले समय के लिए बचाकर रखना चाहती है। यही कारण है कि इस साल WrestleMania Backlash में रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर का सिक्स-मैन टैग टीम मैच में आमना-सामना होने जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि कंपनी रोमन और मैकइंटायर का सिंगल्स मैच जल्दीबाजी में नहीं कराना चाहती है।

रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूजलैटर पर इस बारे में बात करते हुए डेव मैल्टजर ने कहा-

" हमे बताया गया है कि ड्रू मैकइंटायर vs रोमन रेंस के मैच को बड़े समर शोज के लिए बचाकर रखने का निर्णय लिया गया है। कम बिल्ड अप और WrestleMania के केवल 4 हफ्ते बाद यह मैच कराने के हिसाब से दर्शकों की रूचि काफी कम हो गई है और उन्हें बड़े शोज के लिए बड़े मैचों की जरूरत है।"

WWE में रोमन रेंस vs ड्रू मैकइंटायर मैच कराने का सबसे बढ़िया समय कौन सा होगा?

WWE में जुलाई के महीने से बड़े इवेंट्स की शुरुआत हो जाएगी और बता दें, आने वाले समय में Money in the Bank, SummerSlam, Clash of the castles जैसे बड़े इवेंट्स के अलावा सऊदी अरब में भी शो देखने को मिलने वाला है। Clash of the castles इवेंट का आयोजन यूके में होना है इसलिए संभव है कि WWE रोमन रेंस vs ड्रू मैकइंटायर के बड़े मैच को इस इवेंट के लिए बचाकर रख सकती है।

देखा जाए तो यह यूके में दशकों बाद बड़ा स्टेडियम शो होने जा रहा है। यही कारण है कि स्कॉटिश सुपरस्टार मैकइंटायर को इस शो को मेन इवेंट करने का मौका देना काफी बेहतरीन साबित हो सकता है।

