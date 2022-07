"मेरे पास Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं" - WWE के फेमस Superstar ने किया ब्रीफ़केस जीत का दावा

Liv Morgan: WWE Raw में इन दिनों लिव मॉर्गन (Liv Morgan) का नाम छाया हुआ है। वो फैन फेवरेट सुपरस्टार बन चुकी हैं और उनके सामने अगली चुनौती विमेंस मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर मैच की है, जिसमें उनका सामना बैकी लिंच (Becky Lynch), असुका (Asuka) और एलेक्सा ब्लिस (Alexa Bliss) समेत कई अन्य बड़ी सुपरस्टार्स से होगा।

New York Post को दिए एक हालिया इंटरव्यू में लिव मॉर्गन ने कई विषयों पर बात की। उनसे विमेंस Money in the Bank लैडर मैच की तैयारियों के बारे में पूछा गया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास लैडर मैच को जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

उन्होंने कहा,

"मुझे लगता है कि मेरे पास ब्रीफ़केस को जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मेरी नजर में मैं पहले ही मिस Money in the Bank बन चुकी हूं। सच कहूं तो मुझे मार कर ही अन्य सुपरस्टार्स ब्रीफ़केस तक पहुंच सकती हैं। मैं कहना चाहती हूं कि इस जीत के बाद मैं अपने करियर में एक नई दिशा में आगे बढ़ पाऊंगी। इस Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है।"

WWE Money in the Bank लैडर मैच में रेचल रोड्रिगेज़ के होने से उत्साहित हैं लिव मॉर्गन

लिव मॉर्गन, WWE Money in the Bank लैडर मैच को लेकर उत्साहित हैं, खासतौर पर उन्होंने पूर्व NXT विमेंस चैंपियन और मौजूदा SmackDown सुपरस्टार रेचल रोड्रिगेज़ का नाम लिया। हालांकि उनका इससे पहले कोई मैच नहीं हुआ है, लेकिन मॉर्गन उनके साथ रिंग शेयर करने को बेताब हैं।

उन्होंने कहा,

"आमतौर पर Money in the Bank जैसे मैचों में नामी सुपरस्टार्स सम्मिलित होते हैं। मगर विमेंस रोस्टर इस समय काफी नया है, जिससे ये मैच दिलचस्प बनने जा रहा है। जैसे हमारे पास रेचल रोड्रिगेज़ हैं, जो बहुत ताकतवर हैं और मैं उनके साथ रिंग शेयर करने को बेताब हूं। मैंने उनपर अपनी नजर बनाई हुई है और वो बड़ी सुपरस्टार के रूप में उभर सकती हैं। कोई नहीं जानता कि वो रिंग में क्या करने वाली हैं, लेकिन मैं इस कंपनी के फ्यूचर सुपरस्टार्स के साथ रिंग शेयर करने को लेकर उत्साहित महसूस कर रही हूं।"

लिव मॉर्गन को विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में जीत की प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है और फैंस भी उन्हें पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस साल वो मिस Money in the Bank बन पाती हैं या नहीं।

