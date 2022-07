28 साल के फेमस WWE Superstar ने Money in the Bank मैच जीतकर रचा इतिहास, दिग्गजों का सपना हुआ पूरी तरह चकनाचूर

Money in the Bank: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2022) की शुरुआत विमेंस MITB लैडर मैच के साथ हुई। लैडर मैच में सबसे पहले बैकी लिंच (Becky Lynch) ने एंट्री ली थी और इसके बाद असुका (Asuka), लिव मॉर्गन (Liv Morgan), रेचल रोड्रिगेज (Raquel Rodriguez), लेसी इवांस (Lacey Evans), शॉट्जी (Shotzi) और एलेक्सा ब्लिस (Alexa Bliss) ने एंट्री ली थी।

28 साल की एलेक्सा ब्लिस ने इस मैच को विमेंस Money in the Bank मैच जीतते हुए इतिहास रचा और उन्होंने बैकी लिंच, असुका और एलेक्सा ब्लिस समेत कई दिग्गजों के सपने को पूरी तरह से चकनाचूर भी किया।

WWE Money in the Bank विमेंस लैडर मैच में देखने को मिला जबरदस्त एक्शन

मैच की शुरुआत में सभी सुपरस्टार्स ने रिंग को छोड़ दिया था और असुका तथा बैकी लिंच को भिड़ने का मौका दिया था। अन्य सुपरस्टार्स ने रिंग के बाहर लड़ाई जारी रखी थी। रिंग के अंदर असुका और बैकी ने एक-दूसरे पर करारे प्रहार किए। इसके बाद रोड्रिगेज ने अपनी ताकत दिखाई और लैडर के सहारे अन्य सुपरस्टार्स पर अटैक किया। उन्होंने बैकी और मॉर्गन को लैडर पर ही डबल सुपलेक्स भी लगाया।

शुरुआती कुछ मिनटों में ही ब्लिस ने लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन रोड्रिगेज ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। इसके बाद असुका और लेसी इवांस दोनों ने साथ में लैडर पर चढ़कर ब्रीफकेस हासिल करना चाहा, लेकिन बैकी ने लैडर ही गिरा दिया और दोनों सुपरस्टार्स नीचे आ गए। शॉट्जी ने ब्रीफकेस छू तो लिया था, लेकिन इवांस ने उन्हें गिरा दिया। इसके बाद इवांस के हाथ में ब्रीफकेस आ चुका था, लेकिन रोड्रिगेज ने उन्हें इसे हासिल नहीं करने दिया। मॉर्गन के साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ और वह ब्रीफकेस छूने के बावजूद इसे हासिल नहीं कर पाई।

बैकी लिंच ने चार सुपरस्टार्स को लैडर से गिराते हुए ब्रीफकेस हासिल करने की कोशिश की, लेकिन लिव मॉर्गन ने उनका सपना पूरा नहीं होने दिया। मोर्गन ने ना केवल बैकी को रोका बल्कि खुद को भी बचाया। बैकी ने मॉर्गन का लैडर गिरा दिया था, लेकिन उन्होंने पैर को रस्सियों पर अटकाते हुए खुद को बचाया और फिर लैडर को वहीं से वापस खड़ा किया। बैकी को गिराने के बाद उन्होंन ब्रीफकेस हासिल कर लिया।

इसी के साथ लिव मॉर्गन ने जबरदस्त जीत हासिल की और मैच के बाद वो काफी ज्यादा भावुक दिखाई दीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लिव मॉर्गन कब अपने ब्रीफकेस को कैशइन करती हैं।

