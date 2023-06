WWE WrestleMania 39 में हारने वाले यूट्यूबर की वापसी का हुआ ऐलान, अगले हफ्ते मचाएंगे जबरदस्त बवाल? 

Raw: WWE Raw के अगले हफ्ते के एपिसोड के लिए बहुत बड़ी वापसी का ऐलान कर दिया गया है। बता दें, अगले हफ्ते रॉ (Raw) के जरिए मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार लोगन पॉल रेसलमेनिया (WrestleMania) 39 के बाद पहली बार WWE टीवी पर नज़र आएंगे। इस वजह से अगले हफ्ते रेड ब्रांड के एपिसोड को लेकर रोमांच काफी बढ़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि WWE ने लोगन पॉल की वापसी को लेकर बड़ा प्लान बना रखा है।

यही कारण है कि लोगन पॉल Raw में वापसी के बाद बवाल मचाते हुए दिखाई दे सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो लोगन पॉल इस साल होने जा रहे मेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल हो सकते हैं। अगले हफ्ते लोगन पॉल की वापसी के बाद यह चीज़ काफी हद तक साफ हो सकती है कि लोगन पॉल इस मैच का हिस्सा बनने वाले हैं या नहीं। लोगन पॉल हाइ-फ्लाइंग मूव्स करने में माहिर हैं, इसलिए उन्हें मेंस Money in the Bank लैडर मैच में शामिल करना शानदार साबित हो सकता है।

बता दें, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस अगले हफ्ते Raw में ओपन चैलेंज देने वाले हैं और लोगन पॉल उनके पुराने दुश्मन हैं। यही कारण है कि यह देखना रोचक होगा कि लोगन पॉल Raw में सैथ रॉलिंस के इस ओपन चैलेंज का जवाब देते हैं या नहीं। बता दें, लोगन पॉल ने अभी तक Raw में कोई मैच नहीं लड़ा है, इसलिए अगर वो सैथ के ओपन चैलेंज का जवाब देते हैं तो यह यादगार पल बन जाएगा।

WWE WrestleMania 39 में सैथ रॉलिंस और लोगन पॉल के बीच हुआ था धमाकेदार मुकाबला

Blood Wrestling @BloodWrestling



WrestleMania 39 (Night 1)



.5



🗞️ Dave Meltzer (WON) Seth “Freakin” Rollins vs. Logan PaulWrestleMania 39 (Night 1).5🗞️ Dave Meltzer (WON) Seth “Freakin” Rollins vs. Logan Paul WrestleMania 39 (Night 1) ⭐️⭐️⭐️⭐️.5 🗞️ Dave Meltzer (WON) https://t.co/oEXEX1aH8a

WWE WrestleMania 39 Night 1 में सैथ रॉलिंस और लोगन पॉल के बीच मैच देखने को मिला था। यह काफी एंटरटेनिंग मैच था और इस मुकाबले के दौरान दर्शकों से जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला था। सैथ रॉलिंस और लोगन पॉल ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर इस मैच को धमाकेदार बना दिया था। वहीं, अंत में सैथ रॉलिंस ने लोगन पॉल को हवा में सुपरकिक जड़ने के बाद कर्ब स्टॉम्प देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया था।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes