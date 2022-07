WWE SummerSlam में चैंपियनशिप मैच को लेकर फेमस Superstar ने दिया बड़ा बयान, नए चैंपियंस बनने का किया दावा

SummerSlam: WWE सुपरस्टार मोंटेज फोर्ड (Montez Ford) ने समरस्लैम (SummerSlam) प्रीमियम लाइव इवेंट में होने वाले द स्ट्रीट प्रॉफिट्स (The Street Profit) और द उसोज (The Usos) के चैंपियनशिप मैच के बारे में बात की है। पूर्व Raw टैग टीम चैंपियंस Money in the Bank शो में मिली हार के बाद फिर से एक बार अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौजूदा चैंपियंस को चुनौती देंगे।

बता दें कि काफी वक्त से स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ब्लडलाइन मेंबर्स द उसोज के बीच दुश्मनी चल रही है लेकिन अभी तक वो उनसे टाइटल्स नहीं जीत पाए हैं। Sports Illustrated के साथ हुए हालिया इंटरव्यू में बात करते हुए फोर्ड ने कहा कि द स्ट्रीट प्रॉफिट्स अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। आगे उन्होंने बताया कि यह मैच उनके करियर का सबसे बड़ा मैच है। उन्होंने कहा,

"जो हमने पहले कभी नहीं किया, वह करने का यह सबसे अच्छा मौका है। उसोज को हराना और नए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बनना! Money in the Bank इवेंट भी बहुत खास था। आप मैच की गती को देख सकते थे, आप सभी के बीच केमिस्ट्री का अनुभव कर सकते थे। अब हम उससे भी ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं। यह हमारे करियर का सबसे बड़ा मैच है, जो SummerSlam जैसे ऐतिहासिक इवेंट में होगा।"

WWE दिग्गज जैफ जैरेट की वापसी पर पूर्व टैग टीम चैंपियन ने बात की

WWE हॉल ऑफ फेमर जैफ जैरेट की हाल ही में ऑन-स्क्रीन WWE में वापसी का ऐलान हुआ है। कंपनी द्वारा घोषणा की गई है कि SummerSlam प्रीमियम लाइव इवेंट में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होने वाले स्ट्रीट प्रॉफिट्स और द उसोज के मैच में जैफ स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे।

इसपर बात करते हुए मोंटेज फोर्ड ने कहा,

"जैफ जैरेट को हम पहले से ही जानते हैं, द उसोज एक साल से लगातार अपना दबदबा बनाए हुए हैं। हम उन्हें पराजित करेंगे।"

जिमी और जे उसो की Money in the Bank में विवादित तरीके से जीत हुई थी जबकि यह साफ दिख रहा था कि फोर्ड का कंधा ऊपर था। अब मौजूदा टैग टीम चैंपियंस अपना टाइटल SummerSlam में फिर डिफेंड करेंगे।

