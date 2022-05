WWE में Roman Reigns को रोक पाना हुआ काफी मुश्किल, Brock Lesnar का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए रचा इतिहास

WWE में रोमन रेंस (Roman Reigns) अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं और लगातार वो नए-नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। रोमन रेंस ने इतिहास रच दिया है और इस बार उन्होंने ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) के सबसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आपको बता दें कि रोमन रेंस अपने करियर में दो बार यूनिवर्सल चैंपियन बने हैं और उन्होंने इस चैंपियनशिप को संभाले हुए 690 से ऊपर दिन हो गए हैं।

इससे पहले यह रिकॉर्ड ब्रॉक लैसनर के नाम था, जोकि 688 दिनों तक यूनिवर्सल चैंपियन रहे थे। रोमन रेंस अपने करियर में सबसे पहले यूनिवर्सल चैंपियन 2018 में बने थे और उस समय उन्होंने 64 दिनों तक चैंपियनशिप अपने पास रखी थी और फिर इसे रिलीज कर दिया था। इसके बाद वो 2020 में दोबारा यूनिवर्सल चैंपियन बने और 626 दिनों के बाद भी वो चैंपियन बने हुए हैं।

ब्रॉक लैसनर अपने करियर में तीन बार यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। वो सबसे पहले WrestleMania 33 में चैंपियन बने और 504 दिनों तक चैंपियन बने रहने में कामयाब हुए। इसके बाद वो Crown Jewel 2018 में फिर से यूनिवर्सल चैंपियन बने और इस बार उन्होंने 156 दिनों तक चैंपियनशिप अपने पास रखी। लैसनर फिर Extreme Rules 2019 में तीसरी बार चैंपियन बने और 28 दिनों बाद इसे हार गए थे।

काफी सालों से यह रिकॉर्ड ब्रॉक लैसनर के नाम ही था, लेकिन आखिरकार इस रिकॉर्ड को भी रोमन रेंस ने तोड़ दिया है और वो खुद टॉप पर आ गए हैं। रोमन रेंस जब चैंपियन बने थे तब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने लंबे समय तक चैंपियन बने रहने में कामयाब होंगे। हालांकि उन्हें बतौर चैंपियन कोई रोक ही नहीं पाया।

WWE में किसके खिलाफ करेंगे रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप डिफेंड?

रोमन रेंस ने WrestleMania 38 में अनडिप्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीता था, लेकिन इसके बाद से उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रोमन रेंस इस साल होने वाले Hell in a Cell में भी दिखाई नहीं देंगे, जिसका मतलब साफ है कि उनका पहला टाइटल डिफेंस Money in the Bank में ही होगा।

वैसे अभी रोमन रेंस के पास कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है और इसका जिक्र वो खुद SmackDown के पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि WWE किसे रोमन रेंस के अगले चैलेंजर के रूप में लेकर आती है।

Edited by मयंक मेहता