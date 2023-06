Roman Reigns को Money in the Bank में तीन WWE Superstars ने दी है शिकस्त, रिकॉर्ड जानकर आपको भी होगी हैरानी

Roman Reigns: WWE सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) इस साल मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) प्रीमियम लाइव इवेंट में सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) के साथ टीम बनाकर द उसोज़ (The Usos) का सामना करने वाले हैं। अपने करियर में दूसरी बार रेंस इस इवेंट में टैग टीम मैच का हिस्सा होंगे।

अभी तक Roman Reigns ने अपने करियर में Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट में 7 मैच लड़े हैं, जिसमें 4 सिंगल्स, एक टैग टीम, एक MITB कॉन्ट्रैक्ट मैच और एक लैडर मैच शामिल हैं। रेंस ने इन 7 में से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की और तीन में से दो बार वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया।

तीन सुपरस्टार्स ने रोमन रेंस को इस शो में हराया है। एक बार उन्हें सिंगल्स मैच, एक बार MITB मैच और एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप लैडर मैच में हार मिली है। इस आर्टिकल में Roman Reigns द्वारा MITB में किए गए प्रदर्शन पर नज़र डालने वाले हैं:

WWE Money in the Bank में कैसा रहा है Roman Reigns का प्रदर्शन?

1- Money in the Bank 2013: द शील्ड (रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस) ने द उसोज़ (जिमी और जे उसो) को हराते हुए WWE टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

2- Money in the Bank 2014: WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए 8 सुपरस्टार्स के बीच लैडर मैच हुआ था, जिसका हिस्सा Roman Reigns भी थे। अंत में जॉन सीना ने रोमन रेंस, शेमस, केन, रैंडी ऑर्टन, ब्रे वायट, सिजेरो और अल्बर्टो डेल रियो को हराते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था।

3- Money in the Bank 2015: वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए MITB लैडर मैच हुआ था। शेमस ने रोमन रेंस, केन, रैंडी ऑर्टन, कोफी किंग्सटन, डॉल्फ ज़िगलर और नेविल को हराते हुए इस मुकाबले को जीता था। रेंस जीतने के काफी करीब आए थे, लेकिन वायट के अटैक के कारण वो इस मैच को जीतने से चूक गए थे।

4- Money in the Bank 2016: रोमन रेंस और सैथ रॉलिंस के बीच WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच हुआ था। रॉलिंस ने रेंस को हराते हुए टाइटल पर कब्जा किया था।

5- Money in the Bank 2018: रोमन रेंस vs जिंदर महल के बीच सिंगल्स मैच हुआ था। इस मुकाबले में रोमन रेंस ने जीत दर्ज की थी।

6- Money in the Bank 2019: रोमन रेंस vs इलायस के बीच सिंगल्स मैच हुआ, जिसे अंत में बिग डॉग ने जीता था।

7- Money in the Bank 2021: रोमन रेंस और ऐज के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच हुआ था। रेंस ने अंत में बाहरी दखल का फायदा उठाते हुए रेटिड आर सुपरस्टार को हराया थाा और अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया था।

