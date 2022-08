WWE SmackDown में Drew Mcintyre के साथ हुए ब्रॉल के बाद Roman Reigns ने दी पहली प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया के जरिए दिया कड़ा संदेश

Roman Reigns: WWE सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) ने Clash at the Castle (क्लैश एट द कैसल) में होने जा रहे बड़े मैच से पहले सोशल मीडिया के जरिए स्टेटमेंट जारी किया है। रोमन रेंस साल 2020 में हील सुपरस्टार के रूप में वापसी के बाद से ही कंपनी के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे हैं और उन्हें यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए 700 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। बता दें, रोमन रेंस को Clash at the Castle में ड्रू मैकइंटायर (Drew Mcintyre) के खिलाफ अपना अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करना है।

इस बड़े मैच से पहले पिछले हफ्ते इन दो सुपरस्टार्स के बीच SmackDown में ब्रॉल देखने को मिला था और इस दौरान मैकइंटायर ने रोमन रेंस की हालत खराब कर दी थी। इस ब्रॉल के बाद रोमन रेंस ने अब सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बताया कि वो गॉड मोड' में जी रहे हैं। इस चीज़ के जरिए रोमन रेंस ने शायद एक तरह से ड्रू मैकइंटायर को याद दिलाने की कोशिश की है कि उन्हें हराना कितना मुश्किल है।

WWE SmackDown में पिछले हफ्ते हुआ था रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर का आमना-सामना

WWE SmackDown के पिछले हफ्ते के शो के मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस का सामना करने का मौका मिला था। रिंग में आमना-सामना होने के बाद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच ब्रॉल की शुरूआत हो गई थी और इस दौरान सैमी जेन भी रिंग में नजर आए थे। यही नहीं, रोमन रेंस को बचाने के चक्कर में सैमी जेन रिंग में मैकइंटायर के क्लेमोर किक का शिकार हो गए थे।

जल्द ही, ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस को भी क्लेमोर किक देते हुए उन्हें धराशाई कर दिया था। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने हाथों में ले लिया था। यह देखना रोचक होगा कि ड्रू मैकइंटायर Clash at the Castle में रोमन रेंस को हराकर उनसे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल जीतने का लगभग असंभव काम पूरा कर पाते हैं या नहीं।

