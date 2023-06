Seth Rollins के ऊपर 41 साल के WWE रेसलर ने एक बार फिर किया जानलेवा हमला, Money in the Bank से पहले किया हाल-बेहाल

Seth Rollins: WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) के लिए दो दिन अच्छे नहीं रहे हैं। रॉ (Raw) में उनके ऊपर फिन बैलर (Finn Balor) ने खतरनाक अटैक किया था। NXT में भी उनके ऊपर बैलर ने हमला किया और उनकी हालत खराब कर दी।

Raw में सैथ रॉलिंस की हालत बैलर ने खराब कर दी थी। वो उठ भी नहीं पाए थे। उनका ओपन चैलेंज सैगमेंट भी रद्द कर दिया गया था। रॉलिंस ने NXT में ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड की।

दोनों ने फैंस को अच्छा मैच दिया। ब्रेकर ने रॉलिंस को अच्छी चुनौती दी। कई बार तो लगा कि वो नए चैंपियन बन जाएंगे। एक बार तो ब्रेकर ने शानदार स्पीयर सैथ को दिया, तब लगा कि वो हार जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में सैथ ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए ब्रेकर को अपना फिनिशिंग मूव दिया और अपने टाइटल को रिटेन कर लिया।

फिन बैलर ने रॉलिंस के ऊपर पीछे से आकर अटैक किया। स्टील चेयर से उन्होंने चैंपियन के ऊपर हमला किया। बैलर फिर से रॉलिंस की हालत खराब करना चाहते थे लेकिन ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो हेज़ ने आकर उन्हें बचा लिया। सैथ रॉलिंस ने बैलर को रिंग में आकर लड़ने के लिए कहा लेकिन वो रिंग में नहीं आए। इसके बाद शो खत्म हो गया।

क्या WWE Money in the Bank 2023 में Seth Rollins अपने टाइटल को रिटेन कर पाएंगे?

फिन बैलर और सैथ रॉलिंस की राइवलरी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। पिछले हफ्ते Money in the Bank में दोनों के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच का ऐलान किया गया था। इस हफ्ते रॉलिंस के ऊपर शुरूआत में ही बैलर ने तगड़ा हमला कर दिया था। WWE ऑफिशियल्स ने आकर बैलर को पकड़ा लेकिन वो फिर भी नहीं माने और सैथ की हालत खराब कर दी। Money in the Bank में दोनों के बीच तगड़ा मैच होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले सात साल से कोई भी बड़ा वर्ल्ड टाइटल बैलर नहीं जीत पाए है। इस बार उनके पास मौका होगा।

