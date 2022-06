"आपने बहुत ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं" - पूर्व WWE चैंपियन पर फूटा दिग्गज का गुस्सा 

WWE सुपरस्टार शेमस (Sheamus) फिलहाल ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) से नाराज हैं और उन्हें मनी इन द बैंक (Money in the Bank) में मजा चखाना चाहते हैं। इस हफ्ते WWE ऑफिशियल एडम पीयर्स (Adam Pearce) ने दोनों सुपरस्टार्स को रिंग में बुलाया था और बताया था कि शेमस Money in the Bank मैच का हिस्सा होंगे। हालांकि, उनके अपनी बात पूरी कर पाने से पहले ही उनके पुराने दोस्तों ने आकर उनका मजाक उड़ाया था।

पीयर्स ने यह भी बताया था कि मैकइंटायर को भी प्रीमियम लाइव इवेंट के लैडर मैच में शामिल किया गया है। शो के बाद शेमस का बैकस्टेज में इंटरव्यू किया गया जिसमें उन्होंने कसम खाई है कि वह इवेंट में मैकइंटायर के चेहरे को लैडर से बिगाड़ देंगे। उन्होंने कहा,

ड्रू यह अच्छा है कि तुम भी वहां मेरे साथ रहने वाले हो और मेरे पास तुम्हारे चेहरे को लैडर से कुचलने का बढ़िया मौका होगा। तुम सारे लोग अकेले हो। तुमने मेरे साथ ही ढेर सारे दुश्मन बना लिए हैं। यह मेरी रात होने वाली है। भले ही तुम इस मैच में रहोगे, लेकिन पूरी तरह से मेरा होने वाला है। यह एकदम से ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बारे में होने वाला है और यह फाइट नाइट होगी।

WWE Money in the Bank ladder मैच में सैथ रॉलिंस के साथ होंगे ड्रू मैकइंटायर और शेमस

Money in the Bank ladder मैच में जगह बनाने वाले सैथ रॉलिंस पहले सुपरस्टार थे। उन्होंने Raw में एजे स्टाइल्स को हराते हुए यह उपलब्धि हासिल की थी। SmackDown में इस घोषणा के साथ ही दो और जगह खत्म हो चुकी हैं। शिंस्के नाकामुरा और सैमी जेन के बीच अगले हफ्ते क्वालीफाइंग मैच होगा। इस मैच में जीत हासिल करने वाले को इवेंट के मैच में जगह मिलेगी। यह प्रीमियम लाइव इवेंट होने में अभी कुछ हफ्तों का समय बचा है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Raw के कुछ और सुपरस्टार्स मैचअप के लिए रेडी हैं अथवा नहीं।

