WWE के फेमस Superstar ने साथी रेसलर को बोट पर RKO लगाकर किया धराशाई, देखें मजेदार वीडियो

WWE सुपरस्टार्स हमेशा लोगों पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कई मौकों पर वो रेसलिंग से बाहर की दुनिया में होने वाली घटनाओं के लिए भी सुर्खियों में आ जाते हैं। अब कुछ ऐसी ही घटना विमेंस सुपरस्टार लिव मॉर्गन (Liv Morgan) के साथ घटित हुई है।

मॉर्गन, सोन्या डेविल और मैंडी रोज़ हाल ही में एक बोट पर इंजॉय करने गए थे और इसी जगह पर डेविल ने मॉर्गन को जोरदार तरीके से RKO लगाया है। काफी फैंस ने डेविल द्वारा लगाए गए RKO की मजेदार वीडियो शेयर की है। एक तरफ डेविल ने परफेक्ट अंदाज में मूव लगाया, वहीं मॉर्गन ने भी शानदार तरीके से उसे सेल किया।

रैंडी ऑर्टन इस समय ब्रेक पर चल रहे हैं और टीवी पर RKO के इस्तेमाल की बात की जाए तो रिडल नियमित रूप से इसे उपयोग में ला रहे हैं। आपको याद दिला दें कि SmackDown में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को भी उन्होंने इस आइकॉनिक फिनिशिंग मूव का स्वाद चखाया था।

सोन्या डेविल और लिव मॉर्गन WWE से बाहर भी अच्छी दोस्त हैं

टीवी पर सोन्या डेविल चाहे एक विलेन का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हों, लेकिन रियल लाइफ में वो अपने दोस्तों और करीबियों की हमेशा मदद करती आई हैं। कुछ समय पूर्व डेविल The Bump के लेटेस्ट एपिसोड पर नजर आई थीं, जहां उन्होंने अपनी रियल लाइफ फ्रेंड लिव मॉर्गन को जन्मदिन की बधाई दी।

उन्होंने कहा,

"लिव मेरी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक हैं, उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। ये जन्मदिवस बहुत खास होगा।"

इन दिनों Money in the Bank प्रीमियम लाइव इवेंट की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, जिसके लिए कई बड़े मुकाबलों का ऐलान किया जा चुका है। इस बीच विमेंस Money in the Bank लैडर मैच भी बड़े आकर्षण का केंद्र बना होगा और खास बात ये है कि मॉर्गन भी लैडर मैच के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं।

