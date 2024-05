WWE द्वारा Uncle Howdy और उनके ग्रुप को लेकर बनाए गए बड़े प्लान का हुआ खुलासा, हालिया रिपोर्ट में सामने आई अहम जानकारी

Uncle Howdy WWE Return: अंकल हाउडी (Uncle Howdy) के WWE King and Queen of the Ring में नज़र आने की अफवाहें थीं। हालांकि, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। अब अंकल हाउडी और उनके संभावित फैक्शन Wyatt 6 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है।

डेव मैल्टज़र ने हाल ही में F4WOnline के Daily Update पर बताया कि अंकल हाउडी को जल्द ही टीवी पर लाए जाने का प्लान है। उन्होंने आगे बताया कि एरिक रोवन, जो गेसी, डेक्स्टर लूमिस और निकी क्रॉस इस फैक्शन का हिस्सा बनने वाले हैं। मैल्टज़र ने यह भी बताया कि भले ही इस ग्रुप का King and Queen of the Ring में डेब्यू नहीं हो पाया लेकिन WWE जल्द ही इस फैक्शन का डेब्यू करा सकती है।

बो डैलस WWE के सुपरनैचुरल कैरेक्टर अंकल हाउडी को निभा रहे हैं। बो असल जिंदगी में दिवंगत सुपरस्टार ब्रे वायट के भाई हैं। ब्रे का अगस्त 2023 में केवल 36 साल की उम्र में निधन हो गया था। अगर एरिक रोवन की बात की जाए तो वो अतीत में वायट फैमिली का हिस्सा हुआ करते थे और उन्होंने हाल ही में WWE के साथ नई डील साइन की है। बता दें, एरिक इस रेसलिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पिछले साल ब्रे वायट को ट्रिब्यूट देने के लिए SmackDown के एपिसोड के दौरान नज़र आए थे।

पूर्व WWE मैनेजर ने अंकल हाउडी की वापसी को लेकर दिया बड़ा बयान

डच मैंटेल ने कुछ समय पहले WWE द्वारा अंकल हाउडी की वापसी को लेकर बात की। मैंटेल का मानना है कि बो डैलस को इस कैरेक्टर को सही तरह निभाने के लिए काफी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। उन्होंने पिछले महीने Sportskeeda Wrestling के Smack Talk पर इस बारे में बात करते हुए कहा था,

"बो डैलस को काफी मदद की जरूरत है। यह फेल हो सकता है। उनके कैरेक्टर को अलग तरीके से हैंडल करने की जरूरत है लेकिन मुझे इसका आईडिया नहीं है। मैं जानता हूं कि वो ब्रे वायट को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं लेकिन यह जैसा दिखता है, यह उससे ज्यादा कठिन काम है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्या करते हैं। मैं आखिर में इसको लेकर निर्णय दूंगा।"