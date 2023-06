"वो दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते" - फेमस WWE Superstar ने Money in the Bank 2023 से पहले अपने दुश्मनों को दी धमकी

WWE: WWE सुपरस्टार ज़ोई स्टार्क (Zoey Stark) ने हाल ही में अपने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) प्रतिद्वंदियों बैकी लिंच (Becky Lynch) और जेलिना वेगा (Zelina Vega) के बारे में बात की। बता दें, ज़ोई स्टार्क ने WWE ड्राफ्ट में मेन रोस्टर का हिस्सा बनने के बाद कई हफ्ते पहले रॉ (Raw) में अपना डेब्यू किया था। इसके बाद ज़ोई स्टार्क ने ट्रिश स्ट्रेटस (Trish Stratus) के साथ टीम बनाते हुए बैकी लिंच के साथ दुश्मनी की शुरूआत की थी।

अब ज़ोई स्टार्क और बैकी लिंच का इस साल विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में आमना-सामना होगा। इस मुकाबले में बेली, इयो स्काई, जेलिना वेगा भी कम्पीट करती हुई दिखाई देंगी। ज़ोई स्टार्क ने हाल ही में TMZ Sports को दिए इंटरव्यू में Money in the Bank लैडर मैच में बैकी लिंच और जेलिना वेगा का सामना करने को लेकर बात की। इस दौरान ज़ोई ने कहा कि बैकी और जेलिना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं।

ज़ोई स्टार्क ने कहा-

"देखो, बैकी कह रही थीं कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। हम उनपर दो बार हमला कर चुके हैं और वो अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं कर पाई हैं। वो मजबूत प्रतिद्वंदी हैं लेकिन मेरे पास ट्रिश का सपोर्ट मौजूद है। और, जेलिना वेगा, वो क्रेजी हैं और वो अपना काम अच्छे से करती हैं लेकिन वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती।"

WWE सुपरस्टार ज़ोई स्टार्क विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहती हैं

WWE के विमेंस डिवीजन में इस वक्त कोई भी सिंगल्स मिड कार्ड टाइटल मौजूद नहीं है। ज़ोई स्टार्क ने हाल ही में Ten Count के स्टीव फॉल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो चाहती हैं कि WWE विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस करे। ज़ोई स्टार्क ने कहा-

"मैं चाहती हूं कि विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस हो। मुझे लगता है कि इस टाइटल की स्टोरीलाइन में शामिल होना काफी मजेदार होगा और विमेंस सुपरस्टार्स को टीवी पर ज्यादा मौके मिलेंगे। मुझे लगता है कि इससे हमें काफी फायदा हो सकता है।"

