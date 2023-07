"हम आपस में लड़ना चाहते हैं"- WWE Money in the Bank 2023 में Roman Reigns को हराने के बाद जुड़वां भाइयों ने दिया चौंकाने वाला बयान

The Usos & Roman Reigns: WWE मनी इन द बैंक (Money in the Bank 2023) में द उसोज़ (The Usos) ने संभावित तौर पर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने रोमन रेंस (Roman Reigns) और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) को पराजित किया।

हाल ही में उसोज़ ने BT Sport के एरियल हैलवानी को इंटरव्यू दिया। इसी बीच उनसे जे उसो vs जिमी उसो मैच के बारे में पूछा गया। इसपर उन्होंने कहा,

"करियर खत्म होने से पहले हम ऐसा करना चाहेंगे। यह हमारा सबसे पहला सपना है, जो हम पूरा करना चाहते हैं। मैं (जे उसो) vs वो (जिमी उसो) WrestleMania में अच्छा विकल्प रहेगा। यह ऐसा महसूस होगा है, जैसे हम लिविंग रूम के पीछे हैं। पहले दिन से हम हमेशा से यह मैच लड़ना चाहते थे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता भी इसमें जुड़ें और पूरी फैमिली इस चीज़ को चलाएं। मैं अगर मेरे भाई के खिलाफ आऊंगा, तो मेरा दिल आनंद से भर जाएगा।"

आप नीचे द उसोज़ का इंटरव्यू देख सकते हैं:

Roman Reigns के भाइयों The Usos ने कभी WWE से उन्हें अलग करने के बारे में नहीं कहा

जिमी उसो ने इसी इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कभी भी WWE को द उसोज़ टीम को अलग करने के बारे में नहीं कहा है। जिमी ने बताया कि वो इतिहास की सबसे अच्छी टैग टीम बनना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अभी तक साथ काम किया है। हालांकि, वो जरूर आगे जाकर सिंगल्स चैंपियन बनना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा,

"हमने कभी भी अलग होने की बात नहीं रखी है। यह चीज़ आपने-आप हुई है। अगर जे उसो इस समय पुश के लिए तैयार हैं, तो ऐसा कर सकते हैं और अगर इसके विपरीत चीज़ है, तो भी हम तैयार हैं। हमने अभी तक टैग टीम के तौर पर जो भी काम किया है, उसने हमें आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। हम ऐसा सोचते आए हैं कि, 'हम इस दुनिया की सबसे अच्छी टैग टीम बनने वाले हैं।' जो हम हैं। अब हमारे पास सबसे सर्वश्रेष्ठ सिंगल्स चैंपियन बनने का भी मौका है।"

