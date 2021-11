WWE Survivor Series: 5 चैंपियंस जिनके सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन vs चैंपियन मैच में जीत की संभावना ज्यादा है

WWE सर्वाइवर सीरीज (Survivor Series) धीरे-धीरे नजदीक आता जा रहा है और इस पीपीवी के आयोजन में दो हफ्ते से भी कम समय रह गए हैं। बता दें, इस पीपीवी का आयोजन 21 नवंबर (भारत में 22 नवंबर) को होने जा रहा है। अभी तक इस पीपीवी का बिल्ड-अप शुरू नहीं हुआ है लेकिन WWE ने इस पीपीवी में होने जा रहे मेंस और विमेंस 5-ऑन-5 एलिमिनेशन मैच के लिए टीमों की घोषणा कर दी है।

इसके अलावा पीपीवी में चैंपियंस vs चैंपियंस मैच भी देखने को मिलने वाले हैं। अगर Survivor Series से पहले कोई टाइटल चेंज देखने को नहीं मिलता है तो इस पीपीवी में रोमन रेंस (Roman Reigns) vs बिग ई (Big E), बैकी लिंच (Becky Lynch) vs शार्लेट फ्लेयर (Charlotte Flair) जैसे चैंपियन vs चैंपियन मैच देखने को मिल सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 5 ऐसे चैंपियंस का जिक्र करने वाले हैं जिनके Survivor Series में चैंपियन vs चैंपियन मैच में जीत की संभावना ज्यादा है।

5- WWE Survivor Series में यूएस चैंपियन डेमियन प्रीस्ट की जीत की संभावना ज्यादा है

WWE सुपरस्टार डेमियन प्रीस्ट वर्तमान समय में Raw में यूएस चैंपियन बने हुए हैं और उनका Survivor Series में चैंपियन vs चैंपियन मैच में आईसी चैंपियन से मुकाबला देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में शिंस्के नाकामुरा आईसी चैंपियन बने हुए हैं इसलिए उन्हें पीपीवी में प्रीस्ट का सामना करने का मौका मिल सकता है। देखा जाए तो प्रीस्ट को मेन रोस्टर में डेब्यू के बाद से ही डोमिनेंट सुपरस्टार के रूप में बुक किया गया है और अभी तक उन्हें सिंगल्स मैचों में हार नहीं मिली है।

इसके ठीक विपरीत नाकामुरा को आईसी चैंपियन के रूप में ठीक तरह से बुक नहीं किया गया है और पिछले कुछ समय में उन्हें कई मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा है। यही कारण है कि ऐसा लग रहा है कि WWE Survivor Series में डेमियन प्रीस्ट, शिंस्के नाकामुरा को हराने में कामयाब रहेंगे।

Edited by Subham Pal