WWE Survivor Series के सभी मेन इवेंट मुकाबलों की जानकारी, यहां पढ़ें

WWE सर्वाइवर सीरीज 2020 का काउंटडाउन शुरु हो गया है। इस साल एंवे सेंटर में थंडरडॉम के बीच ये इवेंट होने वाला है। WWE सर्वाइवर सीरीज 22 नवंबर भारत में 23 को होने वाली है। इस साल ये सर्वाइवर सीरीज का 34 का सीजन है, इस साल अंडरटेकर के 30 सालों का जश्न मनाया जा रहा है। चलिए आपको बता दें कि पिछले सभी सीजन में किस किस के मेन इवेंट मैच हुए हैं।

WWE सर्वाइवर सीरीज में किन किन के मेन इवेंट मैच हुए हैं

सर्वाइवर सीरीज 1987- आंद्रे द जाइंट, वन मैन गैंग, किंग कॉन्ग बंडी, बुच रीड और रिक रूड vs हल्क होगन, डॉन मुराको, केन पेटेरा, बैम बैम बिगलो और पॉल ऑर्नडोर्फ (5 ऑन 5 सर्वाइवर सीरीज मैच)

सर्वाइवर सीरीज 1988- हल्क होगन, रैंडी सेवेज, हर्क्यूलिस, कोको और हिलबिली जिम vs अकीम, बिग बॉस मैन, टेड डी बाइस, हाकू और रेड रूस्टर (5 ऑन 5 सर्वाइवर सीरीज मैच)

सर्वाइवर सीरीज 1989- द अल्टीमेट वॉरियर, शॉन माइकल्स, मार्टी जैनेटी और जिम नेदार्थ vs बॉबी हीनन, आंद्रे द जाइंट, हाकू और आर्न एंडरसन (4 ऑन 4 सर्वाइवर सीरीज मैच)

सर्वाइवर सीरीज 1990- हल्क होगन, अलटिमेट वॉरियर और टीटो संटाना vs डी बाइस, रिक मार्टल, द वॉरलोर्ड, हर्क्यूलिस और पॉल रोमा (3 ऑन 5 एलिमिनेशन मैच)

सर्वाइवर सीरीज 1991- बिग बॉस मैन, होक और एनिमल vs इर्विन, अर्थक्वेक और टाइफून (3 ऑन 3 सर्वाइवर सीरीज मैच)

सर्वाइवर सीरीज 1992- ब्रेट हार्ट(चैंपियन) vs शॉन माइकल्स (WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

सर्वाइवर सीरीज 1993- लेक्स लूगर, अंडरटेकर, स्कॉट स्टाइनर और रिक स्टाइनर vs योकोजुना, क्रश, जैक्स और बोर्गा (4 ऑन 4 सर्वाइवर सीरीज मैच)

सर्वाइवर सीरीज 1994- अंडरटेकर vs योकोजुना (कास्केट मैच)

सर्वाइवर सीरीज 1995- डीजल (चैंपियन) vs ब्रेट हार्ट (WWE चैंपियनशिप के लिए नो डिसक्वालिफिकेशन मैच)

सर्वाइवर सीरीज 1996- शॉन माइकल्स(चैंपियन) vs साइको किड (WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

सर्वाइवर सीरीज 1997- ब्रेट हार्ट(चैंपियन) vs द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स (WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

सर्वाइवर सीरीज 1998- मैनकाइंड vs द रॉक (WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

सर्वाइवर सीरीज 1999- द गेम ट्रिपल एच (चैंपियन) vs रॉक vs बिग शो (WWE चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2000- स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन vs ट्रिपल एच (नो डिसक्वालिफिकेशन मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2001- द रॉक, क्रिस जैरिको, अंडरटेकर, केन और बिग शो vs स्टीव ऑस्टिन, रॉब वैन डैम, कर्ट एंगल, बुकर टी और शेन मैकमैहन ( (5 ऑन 5 सर्वाइवर सीरीज मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2002- ट्रिपल एच (चैंपियन) vs शॉन माइकल्स vs क्रिस जैरिको vs केन vs रॉब वैन डैम vs बुकर टी (WWE चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैंबर मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2003- गोल्डबर्ग (चैंपियन) vs ट्रिपल एच (WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2004- रैंडी ऑर्टन, क्रिस बैन्वा, क्रिस जैरिको और मैवेन vs ट्रिपल एच, ऐज, बतिस्ता और स्निटस्की (4 ऑन 4 सर्वाइवर सीरीज मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2005- शॉन माइकल्स, केन, बिग शो, कार्लिटो और क्रिस मास्टर्स vs बतिस्ता, रैंडी ऑर्टन, रे मिस्टीरियो, बॉबी लैश्ले और जेबीएल

सर्वाइवर सीरीज 2006- किंग बुकर( चैंपियन) vs बतिस्ता (WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2007- बतिस्ता (चैंपियन) vs अंडरटेकर (WWE चैंपियनशिप के लिए हैल इन ए सैल मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2008- क्रिस जैरिको (चैंपियन ) vs जॉन सीना (WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2009- जॉन सीना (चैंपियन) vs ट्रिपल एच vs शॉन माइकल्स (WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2010- रैंडी ऑर्टन(चैंपियन) vs वेड बैरेट (WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2011- जॉन सीना और द रॉक vs द मिज और आर ट्रुथ

सर्वाइवर सीरीज 2012- सीएम पंक(चैंपियन) vs जॉन सीना vs रायबैक (WWE चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2013- रैंडी ऑर्टन(चैंपियन) vs बिग शो (WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2014- जॉन सीना, रायबैक, एरिक रोवन, बिग शो vs सैथ रॉलिंस, केन, मार्क हेनरी, ल्यूक हार्पर और रूसेव (5 ऑन 5 सर्वाइवर सीरीज मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2015- रोमन रेंस vs डीन एंब्रोज (WWE चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

सर्वाइवर सीरीज 2016- ब्रॉक लैसनर vs गोल्डबर्ग (सिंगल्स मैच)

सर्वाइवर सीरीज़ 2017- टीम रॉ (कर्ट एंगल, ब्रॉन स्ट्रोमैन, समोआ जो, ट्रिपल एच, फिन बैलर) vs टीम स्मैकडाउन (शेन मैकमैहन, रैंडी ऑर्टन, बॉबी रूड, जॉन सीना, शिंस्के नाकामुरा)

सर्वाइवर सीरीज़ 2018- ब्रॉक लैसनर vs डेनियल ब्रायन

सर्वाइवर सीरीज 2019- शायना बैजलर (NXT विमेंस चैंपियन) vs बैकी लिंच (रॉ विमेंस चैंपियन) vs बेली (स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन)

खैर, अब देखना होगा कि इस साल किसका मेन इवेंट होता है, क्योंकि इस बार NXT ब्रांड नहीं है और रोमन रेंस का मैच रैंडी ऑर्टन के खिलाफ होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इस पीपीवी में क्राउड देखने को मिले।