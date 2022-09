WWE में Roman Reigns का दिग्गज के खिलाफ 6 साल बाद हुआ पहला मैच, जबरदस्त स्पीयर देकर पूर्व चैंपियन को किया धराशाई

Roman Reigns: WWE ने हाल ही में वैंकूवर में सैटरडे नाइट मेन इवेंट (Saturday Night Main Event) का आयोजन कराया। इसमें रॉ (Raw) रोस्टर के सुपरस्टार्स ने हिस्सा लिया और इसके मेन इवेंट में रोमन रेंस (Roman Reigns) का पूर्व चैंपियन एजे स्टाइल्स (Aj Styles) के खिलाफ 6 साल बाद पहला मुकाबला हुआ।

दोनों सुपरस्टार्स के बीच बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला और एजे स्टाइल्स ने रोमन रेंस को कड़ी टक्कर भी दी। मुकाबले के अंत में स्टाइल्स ने फिनोमिनल फोरआर्म लगाने का प्रयास किया, लेकिन रोमन रेंस ने शानदार तरीके से स्लाइड करते हुए खुद को बचाया और फिर जबरदस्त स्पीयर लगाते हुए पूर्व को चैंपियन को धराशाई कर दिया।

इसी के साथ रोमन रेंस ने एजे स्टाइल्स के खिलाफ जीत हासिल की। आपको बता दें कि एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस के बीच WWE में 6 साल बाद पहला सिंगल्स मुकाबला हुआ। इससे पहले दोनों सुपरस्टार्स के बीच आखिरी मैच Extreme Rules 2016 में हुआ था और उसमें भी जीत रोमन रेंस की हुई थी।

रोमन रेंस ने काफी समय बाद WWE लाइव इवेंट में कोई मैच लड़ा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रोमन रेंस का अगला मुकाबला शायद सीधे अब नवंबर में होने वाले Crown Jewel प्रीमियम लाइव इवेंट में ही होगा।

WWE Saturday Night Main Event (Raw) में देखने को मिले कई जबरदस्त मुकाबले

वैंकूवर में हुए इस लाइव इवेंट में रोमन रेंस vs एजे स्टाइल्स के अलावा भी कई जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले। द स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने टैग टीम मुकाबले में द अल्फा अकादमी को शिकस्त दी, डैना ब्रुक ने निकी A.S.H को हराते हुए अपनी 24*7 चैंपियनशिप को सफलतापू्र्वक रिटेन किया। केविन ओवेंस ने सिंगल्स मुकाबले में Money in the Bank विजेता ऑस्टिन थ्योरी को हराया और उन्हें क्राउड की तरफ से शानदार रिएक्शन भी मिला।

डैमेज कंट्रोल की इयो स्काई और डकोटा काई ने एलेक्सा ब्लिस और ओस्का को हराते हुए विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया। द मिज ने मैट रिडल को अपने शो द मिज टीवी में बुलाया, जिसके बाद दोनों सुपरस्टार्स का मैच हुआ और इसमें जीत मैट रिडल की हुई। साथ ही रे मिस्टीरियो और फिन बैलर का मैच हुआ। डॉमिनिक मिस्टीरियो द्वारा ध्यान भटकाने के कारण बैलर को रे के खिलाफ जीत मिली।

(नोट: WRESTLING BODYSLAM ने WWE Saturday Night Main Event में हुए मैचों के रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया)

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far