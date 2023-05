Brock Lesnar: WWE Night of Champions प्रीमियम लाइव इवेंट का आयोजन 27 मई को सऊदी अरब में होगा। ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) और कोडी रोड्स (Cody Rhodes) के बीच यहां फैंस को सिंगल्स मुकाबला देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले ही इस मुकाबले का ऑफिशियल ऐलान किया गया था। खैर इस शो में लैसनर अपना ही एक अनोखा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

साल 2012 में लैसनर ने दोबारा WWE में वापसी की थी। इसके बाद से उनका WWE रन अभी तक जबरदस्त रहा। पिछले कुछ सालों में तो उन्होंने अपने प्रदर्शन से फैंस का दिल जीत लिया। बेबीफेस रूप में भी उन्हें काम किया, एक अलग गिमिक के साथ वो नज़र आए।

Night of Champions ब्रॉक लैसनर का लगातार 5वां प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, जिसमें वो एक्शन में नज़र आएंगे। पिछले 11 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लैसनर ने लगातार प्रीमियम लाइव इवेंट में काम किया हो। Royal Rumble 2023, Elimination Chamber 2023, WrestleMania 39, Backlash 2023 में उन्होंने प्रदर्शन किया था। अब Night of Champions 2023 में भी उनका मैच होगा।

साल 2012 में वापसी के बाद से लैसनर का पिछला व्यक्तिगत रिकॉर्ड लगातार चार प्रीमियम लाइव इवेंट (Day 1 से WrestleMania 38) था। आपको बता दें लैसनर ने अंतिम बार लगातार पांच प्रीमियम लाइव इवेंट में हिस्सा लेने का कारनामा साल 2003 में किया था। Royal Rumble 2003, No Way Out 2003, WrestleMania XIX, Backlash 2003 और Judgment Day 2003 का हिस्सा वो रहे थे।

WWE Raw में Brock Lesnar ने मचाया था जबरदस्त बवाल

Backlash 2023 में कोडी रोड्स और ब्रॉक लैसनर के बीच मुकाबला हुआ था। कोडी ने पिनफॉल के जरिए जीत हासिल की। मैच जबरदस्त रहा था लेकिन अंत कुछ खास नहीं रहा। इस हफ्ते Raw के एपिसोड में लैसनर ने कोडी के ऊपर अटैक किया और उन्हें Night of Champions में फाइट के लिए चुनौती पेश की। बैकस्टेज बाद में रोड्स ने भी उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया था। कंपनी ने भी मैच का ऑफिशियल ऐलान कर दिया।

