WWE WrestleMania 40 के बाद Roman Reigns के भविष्य को लेकर दिग्गज ने किया चौंकाने वाला दावा, आपको भी होगी हैरानी

Roman Reigns: WWE सहित पूरे रेसलिंग वर्ल्ड में इस समय रोमन रेंस vs द रॉक (Roman Reigns vs The Rock) के बीच संभावित मैच पर चर्चा हो रही है। रेसलिंग दिग्गज जिम कॉर्नेट (Jim Cornette) ने हाल ही में इस ड्रीम मैच के बारे में अपनी राय सामने रखी है।

इस हफ्ते की शुरुआत में हुए साल 2024 के पहले Raw के स्पेशल Day1 एपिसोड में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन द रॉक ने वापसी की थी। ब्रम्हा बुल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में जिंदर महल की बेइज्जती करते हुए उनके ऊपर हमला किया था। इसके बाद उन्होंने फैंस के साथ बात करते हुए हेड ऑफ द टेबल शब्द का प्रयोग किया। संभवतः यह रोमन रेंस के खिलाफ मैच का बड़ा संकेत था।

अपने Drive Thru पॉडकास्ट में बात करते हुए जिम कॉर्नेट ने रोमन रेंस के कोडी रोड्स और द रॉक के खिलाफ मैच के बारे में बात की थी। जिम ने कहा कि ट्राइबल चीफ को पॉल हेमन और उनके ही साथियों से धोखा मिल सकता है और इस वजह से वो हार सकते हैं। इसके बाद कोडी अपनी स्टोरी को पूरा करके टाइटल जीतेंगे और फिर हमे रोमन की पॉल और उनके सथियों की बड़ी दुश्मनी देखने मिल सकती है। उन्होंने कहा,

"अगर ऐसा हो तब क्या रोमन WrestleMania में द रॉक से हार जाते हैं? और फिर इस कारण पॉल हेमन और सोलो सोलो के साथ उनकी कुछ अनबन हो जाती है या वाइज़मैन किसी और के भी साथ मिले हो सकते हैं? इसके बाद वो कोडी से भी हार गए और उन्हें वाइज़मैन और उनके साथियों द्वारा चोटिल कर दिया जाता। इससे आपको दो स्टोरीलाइंस मिल जाती हैं। फिर वो बदला लेने के लिए वापस आएंगे जिन्होंने उन पर हमला किया था। कोडी की स्टोरी पूरी हो जाएगी और रोमन को एक नया एंगल मिल जाएगा।"

WWE SmackDown में Roman Reigns ने दिखाया अपना दम

हालिया SmackDown के मेन इवेंट में रोमन रेंस के खिलाफ चैंपियनशिप मैच के लिए रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल्स और एलए नाइट के बीच ट्रिपल थ्रेट मुकाबला हुआ था। मैच के अंत में रोमन और ब्लडलाइन मेंबर्स ने दखल देते हुए जबरदस्त कोहराम मचाया। SmackDown जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने पॉल हेमन से कहा कि Royal Rumble 2024 में Roman Reigns को फैटल 4वे मैच में अपने टाइटल को डिफेंड करना होगा।

