WWE का अगला Brock Lesnar बन सकता था 150 किलो का ये खतरनाक रेसलर, दिग्गज ने किया बड़ा खुलासा

Brock Lesnar: ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) ने साल 2012 में WWE में वापसी की थी और वो तभी से कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक बने रहे हैं। उनकी ताकत और आक्रामकता का मिश्रण बेजोड़ है और उन्हें हराना बेहद मुश्किल काम प्रतीत होता है। अब दिग्गज रेसलर रोड डॉग (Road Dogg) ने उस सुपरस्टार का नाम बताया है जो अगला Brock Lesnar बन सकता था।

Oh You Didn't Know पॉडकास्ट पर रोड डॉग ने बताया कि लार्स सुलिवन, द बीस्ट के कठिन अपोनेंट साबित हो सकते थे। जब 2019 में सुलिवन को मेन रोस्टर पर लाया गया तो दिग्गज रेसलर को उनसे काफी उम्मीदें थीं। उन्होंने कहा:

"लार्स सुलिवन के लुक्स खतरनाक थे, एथलेटिक एबिलिटी और स्ट्रेंथ शानदार थी। इस बीच समस्या ये थी कि विंस मैकमैहन उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उनके जैसे रेसलर के खिलाफ ब्रॉक लैसनर की हार होती तो ये फैंस के लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं होती। विंस मैकमैहन अक्सर ये सवाल पूछते थे कि अगला ब्रॉक लैसनर कौन होगा? ऐसा कौन सा रेसलर है जो यहां आते ही जिम्मेदारी को संभाल सकता है।"

सुलिवन ने 2014 से लेकर 2021 तक WWE में काम किया और एक समय पर उन्हें WrestleMania 35 में जॉन सीना के खिलाफ मैच देने पर विचार किया जा रहा था। वहीं ये बात किसी से छुपी नहीं है कि विंस तगड़ी फिजिक वाले रेसलर्स को पसंद करते हैं, इसलिए उम्मीद की जाने लगी थी कि सुलिवन भी मेन रोस्टर पर अच्छा कर सकते हैं।

WWE दिग्गज Road Dogg ने बताया कि Lars Sullivan क्यों अगले Brock Lesnar नहीं बन पाए?

साल 2019 में लार्स सुलिवन ने इंटरनेट पर कई अपमानजनक प्रतिक्रियाएं दी थीं। उसी साल उनकी एक एडल्ट वीडियो सामने आई, जिसके कारण वो विवादों में घिर गए थे। इस बीच रोड डॉग ने खुलासा किया कि हमेशा चिंतायुक्त रहना उन्हें सफलता प्राप्त करने से पीछे खींच रहा था।

उन्होंने कहा:

"वो निजी जीवन में बहुत परेशान रहते थे। मेरा मानना है कि चिंता से ग्रस्त रहना ही उन्हें सफलता से दूर खींचता जा रहा था। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उनके साथ हुई चीज़ों का मजाक बनाएंगे? इसमें भला मजाक बनाने वाली क्या बात है?"