WWE में Roman Reigns और Drew McIntyre की बुकिंग पर दिग्गज का फूटा गुस्सा, कंपनी पर लगाए आरोप

Roman Reigns vs Drew McIntyre: WWE में रोमन रेंस (Roman Reigns) और ड्रू मैकइंटायर (Drew McIntyre) के बीच राइवलरी शुरू हो गई है। क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) इवेंट में इन दोनों के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जोरदार मुकाबला होगा। दिग्गज विंस रूसो ने इन दोनों की स्टोरीलाइन पर अब चिंता व्यक्त की है। खासतौर पर बिल्डअप को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए है। वैसे इन दोनों की राइवलरी का इंतजार फैंस बहुत लंबे समय से कर रहे हैं।

WWE सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर की बुकिंग पर खड़े हुए सवाल

WWE SmackDown के पिछले हफ्ते के एपिसोड में शेमस को हराकर मैकइंटायर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर बने थे। पिछले कुछ महीनों में मैकइंटायर ने कुछ सिंगल मैचों में भी शानदार जीत हासिल की है। साल 2021 में बिग ई और बॉबी लैश्ले के खिलाफ ही बड़ा मुकाबला मैकइंटायर हारे हैं। इसके अलावा अभी तक कोई बड़ी हार उन्हें नहीं मिली है।

Sportskeeda Wrestling पर बात करते हुए विंस रूसो ने मैकइंटायर की बुकिंग पर बड़ा बयान दिया और कहा,

स्टोरीलाइन का बहुत महत्व होता है। पिछले कुछ समय में मैकइंटायर की खराब बुकिंग गई है। ऐसा बहुत बार हो चुका है। इस समय भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। जब आपके पास कोई मजबूत स्टोरीलाइन होती है तो फिर आप उसे क्लीन तरह से नहीं हरा सकते हैं। क्रिएटिव टीम को इस बारे में हमेशा सोचना चाहिए।

मुझे लगता है कि अगर मैकइंटायर और रोमन रेंस की हार हो तो फिर बुकिंग भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। लोगों को उनकी हार पर कोई गम नहीं होना चाहिए। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सब स्टोरीलाइन का कमाल होता है लेकिन इस समय काफी कमजोर ये साबित हो रही है। अपने समय में ऑस्टिन, टेकर, मिक फॉली सभी को हार मिली लेकिन उनकी स्टोरीलाइन भी उतनी ही मजबूत थी। किसी को उनकी हार पर दुख नहीं हुआ।

मैकइंटायर के पास इस बार चैंपियन बनने का बड़ा मौका होगा। देखना होगा कि वो इस मौके का किस तरह प्रयोग करेंगे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

LIVE POLL Q. 0 votes so far