WWE वीडियो: 10 जबरदस्त मोमेंट्स जो Superstars ने अपने फैंस के साथ शेयर किए

WWE: WWE में फैंस का बहुत महत्व होता है। किस सुपरस्टार को कब पुश दिया जाना है और कब उसकी तगड़ी बुकिंग करनी है यह सब फैंस के ऊपर निर्भर करता है। फैंस का अगर सपोर्ट होगा तो फिर कोई भी सुपरस्टार अलग लेवल पर काम कर सकता है। ये बात सुपरस्टार्स को भी पता होती है कि उन्हें फैंस के साथ कैसे बिहेब करना है।

कुछ सुपरस्टार्स को फैंस द्वारा बहुत चीयर किया जाता है। सुपरस्टार्स भी इस चीज को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं और अपना पूरा समय फैंस को देते हैं। रेसलर्स भी क्राउड के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं और अनोखी चीज करते हैं। खैर इस आर्टिकल में 10 जबरदस्त मोमेंट्स जो WWE सुपरस्टार्स ने अपने फैंस के साथ शेयर किए वो बताते हैं।

WWE फैंस के साथ सुपरस्टार्स के 10 सबसे बड़े पल:

-WWE हॉल ऑफ फेमर रे मिस्टीरियो को फैंस बहुत पसंद करते हैं। उनका एक खास मोमेंट फैंस के साथ रहा। रिंग में एंट्री करते वक्त उन्होंने फैंस से मुलाकात की। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक फैन को अपना मास्क भी दिया।

-दिग्गज ब्रेट हार्ट ने भी अपने फैंस को कभी निराश नहीं किया। उन्होंने मुकाबले में जबरदस्त एक्शन के बाद रिंगसाइड में एक नन्हें फैन को अपना चश्मा पहनाया। ये देखकर सभी खुश हो गए।

-हाल ही में SummerSlam 2023 में ब्रॉक लैसनर की कोडी रोड्स के खिलाफ हार हुई। बैकस्टेज जाते समय लैसनर ने एक फैन की टोपी ले ली और खुद पहन ली। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने टोपी उतारकर फैन को ही दे दी।

-दिग्गज शॉन माइकल्स ने एक खास मैच में स्वीट चिन म्यूजिक लगाकर अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने रिंग में डांस किया। उनके साथ एक छोटा फैन भी रिंग में मौजूद था।

-ट्रिपल एच का नाम भी लिस्ट में शामिल है। रिंगसाइड में एक नन्हें फैन के साथ उनकी बहस हो गई। फैन ने ट्रिपल एच को अपने एक्शन से बहुत चिढ़ाया। यहां तक द गेम ने उन्हें अपना पंच भी दिखाया। इसके अलावा चेयर भी मारने के लिए उठाई।

-कुछ साल पहले स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने रेड ब्रांड में अपना डेब्यू किया था। उन्होंने फैंस के बीच जाकर जश्न मनाया। मोंटेज़ फोर्ड तो एक बच्चे को गोद में लेकर डांस भी करने लग गए थे।

-पिछले साल कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस की राइवलरी जबरदस्त रही थी। बिल्डअप के दौरान रेड ब्रांड में सैथ ने कोडी की बेल्ट से उनके ऊपर हमला किया था। कोडी दर्द से कराह रहे थे लेकिन उन्होंने बैकस्टेज जाते समय अपनी बेल्ट एक फैन को दे दी।

-आप सभी को पता है कि द रॉक का तकिया कलाम if you smell what the rock is cooking बहुत ही प्रसिद्ध है। रॉक बहुत ही गजब अंदाज में इस लाइन को बोलते हैं। उन्होंने भी रिंगसाइड में एक छोटे से फैन से उनके तकिया कलाम को बोलने के लिए कहा। फैन ने भी मजेदार अंदाज में इस लाइन को दोहराया।

-द शील्ड का जलवा WWE रिंग में हमेशा देखने को मिला। इस ग्रुप में रोमन रेंस, सैथ रॉलिंस और डीन एंब्रोज थे। एक बार रॉलिंस और रोमन को नया सदस्य भी इस ग्रुप के लिए मिला। रिंगसाइड में मौजूद फैन से दोनों ने बात की और शानदार पोज दिया।

-जॉन सीना की फैन फॉलोइंग के बारे में आप सभी को पता है। Raw में क्रिसमस के दौरान उन्होंने एक बार अपनी टी-शर्ट और बैंड एक फैन को गिफ्ट की। ये मोमेंट देखकर सभी ने उनके लिए तालियां बजाईं थीं।