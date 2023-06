'मैं Roman Reigns जैसा नहीं बनना चाहता' - WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने हेड ऑफ द टेबल पर निशाना साधते हुए किया बड़ा दावा

WWE: WWE Night of Champions 2023 में एजे स्टाइल्स (AJ Styles) को हराकर सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे। अब उनके सामने मनी इन द बैंक (Money in the Bank) में फिन बैलर (Finn Balor) के सामने अपने टाइटल को डिफेंड करने की चुनौती होगी। मगर उससे पहले रॉलिंस ने बताया है कि वो कैसे चैंपियन बनना चाहते हैं।

Mail Sport को दिए एक हालिया इंटरव्यू में रॉलिंस ने कहा:

"रोमन रेंस के टाइटल रन के बारे में आप कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है कि उनके टाइटल रन के दौरान कई यादगार लम्हे देखने को मिले हैं। उनके अधिकांश डिफेंस यादगार रहे हैं, जो मुझे बहुत पसंद आए। मगर मैं विशेष रूप से ऐसा चैंपियन नहीं बनना चाहता। मैं NWA चैंपियंस जैसे टाइटल होल्डर्स को देखकर बड़ा हुआ हूं, जो अलग-अलग शहरों में जाकर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया करते थे। मैं उन्हें देखकर बड़ा हुआ हूं और आपको एक चैंपियन के रूप में ऐसा ही करना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा:

"रिक फ्लेयर, हार्ली रेस, ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स भी ऐसे चैंपियन रहे। यहां तक कि मैं जॉन सीना और सीएम पंक के WWE चैंपियनशिप सफर को अपने लिए प्रेरणा का स्रोत मानता हूं। मैंने तभी तय कर लिया था कि मुझे ब्रॉक लैसनर नहीं बनना क्योंकि मैं उनके जैसा चैंपियन नहीं बनना चाहता था। मैंने देखा कि ऐसा चैंपियन होने से रोस्टर और कंपनी को कितना हुआ था। मैं अपने आइडल्स की तरह चैंपियन बनना चाहता था ना कि ऐसा चैंपियन जो केवल बिजनेस की दृष्टि से कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हों।"

Seth Rollins ने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होने पर बात की

सैथ रॉलिंस 2023 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने से पूर्व आखिरी चैंपियनशिप जीत 2019 में आई थी। मगर उनका मानना है कि उनका हालिया टाइटल रन 2019 के समय से काफी अलग है। उन्होंने इसी इंटरव्यू में बताया:

"मैं आखिरी बार WWE चैंपियन बनने और अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होने के अनुभव को बहुत अलग मानता हूं। मैंने एक परफॉर्मर, एक इंसान के रूप में खुद को बेहतर बनाया और ऑडियन्स के साथ बेहतर तालमेल बैठाया है। अब सब चीज़ें मुझे आसान प्रतीत होती हैं। मैं अतिआत्मविश्वास का शिकार नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब फैंस को बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूं कि वो मेरे जैसे चैंपियन से क्या चाहते हैं। अब हमारा तालमेल अच्छा है, इसलिए एक चैंपियन होकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं।"

