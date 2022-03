WWE WrestleMania 31 में हुए सभी मैचों के रिजल्ट्स: Roman Reigns का सपना हुआ था चकनाचूर, John Cena ने जीता था बड़ा मैच

WWE ने अपने सबसे बड़े शो रेसलमेनिया (WrestleMania) के 31वें संस्करण का आयोजन 29 मार्च, 2015 को किया था। इवेंट में कुल 9 मुकाबले लड़े गए थे और इसमें दो मैच किकऑफ में लड़े गए थे। इस इवेंट में स्टिंग (Sting) ने WWE में अपना पहला मैच लड़ा था, लेकिन उनके लिए यह ज्यादा यादगार नहीं रहा था।

मेन इवेंट में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लैसनर और रोमन रेंस के बीच मैच हुआ था। इसमें सैथ रॉलिंस ने Money in the Bank ब्रीफकेस कैशइन करते हुए इतिहास रचा, क्योंकि मेनिया में यह कारनामा पहली बार हुआ था। इस आर्टिकल में हम WrestleMania 31 के रिजल्ट्स के ऊपर डालने वाले हैं।

आइए जानते हैं WWE WrestleMania 31 में हुए सभी मुकाबले और उनके रिजल्ट्स पर।

किक-ऑफ शो

#) WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फैटल-4-वे मुकाबले के साथ इवेंट की शुरुआत हुई थी। टायसन किड और सिजेरो की जोड़ी ने लोस मैटाडोरस, द न्यू डे और द उसोज को हराते हुए अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

#) बिग शो ने 30 मैन आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल को जीता था। उन्होंने अंत में डेमियन मिजडो को हराते हुए इस ट्रॉफी को जीता था।

मेन शो

#) इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लैडर मुकाबला हुआ, जिसमें डेनियल ब्रायन ने बैड न्यूज बैरेट, डीन एंब्रोज, डॉल्फ जिगलर, ल्यूक हार्पर, आर-ट्रुथ और स्टारडस्ट को हराते हुए चैंपियनशिप को जीता था।

#) रैंडी ऑर्टन ने सिंगल्स मुकाबले में सैथ रॉलिंस को हराया।

#) ट्रिपल एच ने No DQ मैच में स्टिंग को हराया था। इस मैच के दौरान डी-जनरेशन एक्स और nWo का दखल देखने को मिला।

#) एजे ली और पेज ने विमेंस टैग टीम मुकाबले में द बैला ट्विंस को सबमिशन से हराया।

#) जॉन सीना ने रुसेव को हराते हुए यूनाइटेड स्टेट्स को चैंपियनशिप जीता। जॉन सीना के लिए यह बड़ी जीत साबित हुई थी।

#) द अंडरटेकर ने ब्रे वायट को सिंगल्स मैच में हराया।

#) सैथ रॉलिंस ने Money In The Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हुए ब्रॉक लैसनर vs रोमन रेंस WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच को ट्रिपल थ्रेट बना दिया था। अंत में उन्होंने रोमन रेंस को पिन करते हुए अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था। इसी के साथ जॉन सीना का सबसे बड़े स्टेज पर वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर हो गया था।

