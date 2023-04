WWE WrestleMania 39 का फाइनल मैचकार्ड: Roman Reigns की ऐतिहासिक बादशाहत का आखिरकार होगा अंत?

WWE WrestleMania 39: WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट रेसलमेनिया (WWE WrestleMania 39) है, जोकि 1 और 2 अप्रैल (भारत में 2 और 3 अप्रैल) को लाइव आने वाला है। यह साल का सबसे बड़ा इवेंट है और विश्वभर के फैंस की नज़र मेनिया पर होती है। इस साल का WrestleMania वैसे भी खास है, क्योंकि मेनिया की थीम हॉलीवुड है।

द मिज़ इस साल WWE WrestleMania के होस्ट होने वाले हैं और उन्होंने खुद ही इस बात का ऐलान Raw के एक एपिसोड में किया था। इसके अलावा पिछले तीन सालों की तरह इस बार भी WrestleMania दो नाईट का होने वाला है।

WWE WrestleMania 39 के नाईट 1 में होने वाले सभी मैचों की लिस्ट:

#) - ऑस्टिन थ्योरी (चैंपियन) vs जॉन सीना - यूएस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

#) - शार्लेट फ्लेयर (चैंपियन) vs रिया रिप्ली (विमेंस Royal Rumble विजेता) - SmackDown विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

#) - सैथ रॉलिंस vs लोगन पॉल - नॉन टाइटल्स सिंगल्स मैच

#) - द उसोज़ (चैंपियन) vs केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन - WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप

#) - डॉमिनिक मिस्टीरियो vs रे मिस्टीरियो

#)- बैकी लिंच, लीटा और ट्रिश स्ट्रेटस vs डैमेज कंट्रोल (इयो स्काई, डकोटा काई और बेली) - सिक्स विमेंस टैग टीम मैच

#) - मेंस फैटल 4वे टैग टीम मुकाबला - ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिकोशे vs द वाइकिंंग रेडर्स vs द स्ट्रीट प्रॉफिट्स vs द अल्फा अकादमी

WWE WrestleMania 39 के नाईट 2 में होने वाले सभी मैचों की लिस्ट:

#)- रोमन रेंस (चैंपियन) vs कोडी रोड्स (मेंस Royal Rumble विजेता) - अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

#)- बियांका ब्लेयर (चैंपियन) vs ओस्का - Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच

#) - गुंथर (चैंपियन) vs शेमस vs ड्रू मैकइंटायर - आईसी चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच

#) - ब्रॉक लैसनर vs ओमोस - नॉन टाइटल सिंगल्स मैच

#) - ऐज vs फिन बैलर (Hell in a Cell मैच)

#) - विमेंस WrestleMania शोकेस मैच (लिव मॉर्गन-राकेल रॉड्रिगेज़ vs रोंडा राउज़ी-शेना बैज़लर vs नटालिया-शॉट्ज़ी vs सोन्या डेविल-लिव मॉर्गन)

WWE ने जिन 13 मैचों का ऐलान किया गया उसमें से 6 चैंपियनशिप मुकाबले शामिल हैं। मेंस Royal Rumble विजेता कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया। इस दुश्मनी में लगातार कोडी के पिता डस्टी रोड्स को शामिल किया जा रहा है और रोड्स ने साफ कर दिया है कि वो रेंस की बादशाहत को खत्म करेंगे। दूसरी तरफ रेंस ने भी अपने प्रतिद्वंदी को धमकी देने का कोई मौका नहीं छोड़ा है।

विमेंस Royal Rumble विजेता रिया रिप्ली ने SmackDown विमेंस चैंपियन शार्लेट फ्लेयर को चैलेंज किया। साथ ही विमेंस Elimination Chamber मैच को जीतते हुए ओस्का ने बियांका ब्लेयर के खिलाफ Raw विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच हासिल किया। द ब्रीस्ट ब्रॉक लैसनर के मैच का ऐलान भी किया जा चुूका है और उनका मुकाबला जायंट ओमोस के खिलाफ होने वाला है। जॉन सीना भी यूएस चैंपियनशिप के लिए ऑस्टिन थ्योरी को चैलेंज करने वाले हैं।

