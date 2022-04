4 बड़े फिउड्स जिन्हें WWE WrestleMania Backlash में ही समाप्त कर देना सही रहेगा: 7 फुट लंबे Omos को नए प्रतिद्वंदी की है जरूरत

WWE में वर्तमान समय में अगले प्रीमियम लाइव इवेंट रेसलमेनिया बैकलैश (WrestleMania Backlash) का बिल्ड-अप जारी है। बता दें, इस साल WrestleMania Backlash के लिए अभी तक 4 मैचों का ऐलान किया जा चुका है और आने वाले समय में इस इवेंट के लिए और भी मैचों का ऐलान किया जा सकता है। इस इवेंट में ऐज (Edge) vs एजे स्टाइल्स (Aj Styles), शार्लेट फ्लेयर (Charlotte Flair) vs रोंडा राउजी (Ronda Rousey) और कोडी रोड्स (Cody Rhodes) vs सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) जैसे रीमैच देखने को मिलने वाले हैं।

इसके अलावा WrestleMania Backlash में विनर टेक्स ऑल मैच में Raw टैग टीम चैंपियंस RK-Bro और SmackDown टैग टीम चैंपियंस द उसोज का आमना-सामना होने जा रहा है। देखा जाए तो इस वक्त कई ऐसे फिउड्स जारी हैं जिन्हें कि इसी इवेंट में समाप्त कर देना सही रहेगा। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 4 बड़े फिउड्स का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें WWE WrestleMania Backlash में ही समाप्त कर देना सही रहेगा।

4- WWE WrestleMania Backlash में शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी का फिउड समाप्त होना सही रहेगा

रोंडा राउजी ने इस साल विमेंस Royal Rumble जीतने के बाद शार्लेट फ्लेयर को अपना WrestleMania प्रतिद्वंदी चुनते हुए उनके साथ फिउड की शुरुआत की थी। इसके बाद शार्लेट ने WrestleMania में रोंडा को हराया था और फिउड शुरू होने के कई महीने बीत जाने के बाद भी इन दोनों सुपरस्टार्स का फिउड जारी है। इस फिउड के दौरान कई तरह की चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं और इस फिउड में ज्यादा कुछ करने को रह नहीं गया है।

यही कारण है कि WrestleMania Backlash में ही शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी का फिउड समाप्त कर देना सही रहेगा। बता दें, इस इवेंट में शार्लेट और रोंडा का आई क्विट मैच में आमना-सामना होने जा रहा है और इस स्टिपुलेशन मैच से बढ़िया इन दोनों सुपरस्टार्स का फिउड समाप्त करने का दूसरा बेहतर मौका नहीं मिलेगा।

3- WWE सुपरस्टार वीर महान और द मिस्टीरियोज का फिउड

WWE Raw में वापसी के बाद वीर महान ने रे मिस्टीरियो और डॉमिनिक पर हमला करते हुए उनके साथ फिउड की शुरुआत की थी। बता दें, पिछले हफ्ते Raw में वीर महान ने डॉमिनिक को आसानी से हराया था और ऐसा लग रहा है कि WrestleMania Backlash में वीर महान का रे मिस्टीरियो के खिलाफ मैच देखने को मिल सकता है।

देखा जाए तो इसी मैच के जरिए वीर महान का द मिस्टीरियोज के खिलाफ फिउड खत्म कर देना सही रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फिउड के जरिए वीर महान को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है और WrestleMania Backlash में यह फिउड खत्म करते हुए इसके बाद वीर महान का उनके टक्कर के प्रतिद्वंदी के खिलाफ फिउड कराना चाहिए।

2- WWE सुपरस्टार बॉबी लैश्ले और ओमोस का फिउड

WWE WrestleMania 38 के बिल्ड अप के दौरान बॉबी लैश्ले ने ओमोस के साथ फिउड की शुरुआत की थी। इसके बाद बॉबी लैश्ले WrestleMania में ओमोस को हराते हुए उनका अनडिफिटेड स्ट्रीक समाप्त करने में कामयाब रहे थे। वर्तमान समय में भी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच दुश्मनी जारी है और यही नहीं, MVP हाल ही में बॉबी लैश्ले को धोखा देते हुए ओमोस के मैनेजर बन गए थे।

इस वजह से बॉबी लैश्ले और ओमोस के फिउड में नया ट्विस्ट आ चुका है। हालांकि, इन दोनों सुपरस्टार्स का फिउड WrestleMania Backlash में ही समाप्त कर देना सही रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार्स का फिउड जितने ज्यादा समय तक जारी रहेगा, इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच उतने ही ज्यादा मैच देखने को मिलेंगे। इन मैचों में बॉबी लैश्ले और ओमोस में से जिस सुपरस्टार की भी हार होगी, उस सुपरस्टार के डोमिनेंट छवि को काफी नुकसान होगा।

1- WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स और सैथ रॉलिंस का फिउड

WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स ने WrestleMania 38 के जरिए चौंकाने वाली वापसी करते हुए इस इवेंट में सैथ रॉलिंस के खिलाफ मैच लड़ा था और इस मैच में कोडी की जीत हुई थी। वर्तमान समय में भी कोडी और सैथ के बीच फिउड जारी है और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच WrestleMania Backlash में रीमैच भी बुक किया जा चुका है।

देखा जाए तो इसी इवेंट में इन दोनों सुपरस्टार्स का फिउड समाप्त करना बेहतर रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले ही कोडी ने वर्ल्ड टाइटल हासिल करने की इच्छा जाहिर की थी और अगर यह फिउड समाप्त होता है तो कोडी वर्ल्ड टाइटल के पीछे जा पाएंगे। इसके अलावा सैथ भी यह फिउड खत्म होने के बाद किसी दूसरे सुपरस्टार के साथ नई दुश्मनी की शुरुआत कर पाएंगे।

Edited by Subham Pal